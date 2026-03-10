VÍDEO: El impactante penalti a lo Panenka del jugador estrella del Brentford, Dango Ouattara, clasifica al West Ham para los cuartos de final de la FA Cup, mientras Keith Andrews da su opinión

El entrenador del Brentford, Keith Andrews, se negó a culpar a su jugador y defendió apasionadamente al delantero a pesar de la eliminación de su equipo de la FA Cup.

«No, no estoy enfadado en absoluto», dijo Andrews sobre el penalti de Ouattara, según cita ESPN. «Creo que lo más fácil para un futbolista es no lanzar un penalti. Se necesita un valor increíble en un escenario como ese para lanzar un penalti. Probablemente sea la primera vez que hablo de los penaltis y de las personas que los fallan. Odio la cultura que rodea a los jugadores que fallan penaltis —creo que saben a quién me refiero, héroes nacionales que lo hacen— y que son objeto de burlas e insultos. Creo que es repugnante. Se necesita mucho valor para hacerlo. Ha practicado mucho esa técnica y, si lo hace, todo el mundo lo alabará. Dango recibirá todo el apoyo que necesita de mí y de todos los que están relacionados con él».