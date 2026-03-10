VÍDEO: El impactante penalti a lo Panenka del jugador estrella del Brentford, Dango Ouattara, clasifica al West Ham para los cuartos de final de la FA Cup, mientras Keith Andrews da su opinión

Las esperanzas del Brentford de alcanzar sus primeros cuartos de final de la FA Cup desde 1989 se vieron frustradas de forma espectacular cuando la audaz apuesta de Ouattara salió mal. Tras un emocionante empate a 2-2 en la prórroga, con Jarrod Bowen e Igor Thiago marcando dos goles cada uno para sus respectivos clubes, la eliminatoria se decidió en una tensa tanda de penaltis en el London Stadium.
El delantero de Burkina Faso Ouattara intentó un atrevido lanzamiento a lo Panenka, pero su disparo fue fácilmente atajado por Alphonse Areola, que se mantuvo en pie. Ese fue el único fallo de toda la tanda, ya que el West Ham se aseguró la victoria por 5-3, lo que dejó al jugador de 24 años enfrentándose a duras críticas por su decisión bajo presión.