VÍDEO: El hijo de Ronald Koeman, portero, marca un penalti y salva al Telstar del descenso en la Eredivisie

En una jugada que recordó los famosos goles de su padre con el Barcelona y la selección holandesa, Koeman Jr. se convirtió en el héroe del Telstar en el último partido de la temporada.

En un duelo clave contra el Volendam, el portero sabía que solo un buen resultado salvaría a su equipo y evitaría los play-offs de descenso.

La pesadilla empezó con el gol de Anthony Descotte en el primer minuto, pero el Telstar reaccionó y Danny Bakker igualó antes del descanso.