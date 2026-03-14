El incidente comenzó cuando el cuerpo técnico del Al-Nassr decidió sustituir al jugador. Mientras abandonaba el terreno de juego tras ser sustituido, Ronaldo Jr. siguió haciendo gestos de enfado y protestando contra el árbitro. La respuesta del árbitro no se hizo esperar: el delantero recibió inmediatamente una tarjeta amarilla por conducta antideportiva mientras se dirigía hacia el área técnica tras haber sido empujado por un rival molesto.
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VÍDEO: El hijo de Cristiano Ronaldo monta un berrinche en el campo tras ser sustituido en un partido juvenil del Al-Nassr, después de que un rival le empujara y el árbitro le mostrara una tarjeta
Sustitución y tarjeta amarilla
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Acalorado debate en las redes sociales
Como era de esperar, el vídeo del incidente se hizo viral y rápidamente se convirtió en tema de debate en las redes sociales, generando opiniones encontradas entre los aficionados. Muchos argumentaron que el hijo de Cristiano debería mantener la calma y actuar con mayor profesionalidad, señalando que este tipo de arrebatos pueden perjudicar su desarrollo y su imagen pública a largo plazo. Por otro lado, algunos aficionados consideraron que la reacción del joven jugador no fue desproporcionada, interpretando su muestra de frustración como una demostración de la competitividad y el ansia de victoria que caracteriza a su familia.
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Ronaldo aspira a volver para dar un impulso a las esperanzas de título del Al-Nassr
Independientemente del comportamiento de su hijo, los aficionados esperan ahora las últimas noticias sobre Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr ha estado en Madrid recuperándose de una lesión muscular que sufrió el 28 de febrero durante la victoria por 2-0 de su equipo sobre el Al-Fayha. Su frustración por estar fuera de juego se ve agravada por el hecho de que va por detrás de Ivan Toney y del delantero del Al-Qadisiyah, Julián Quiñones, en la carrera por la Bota de Oro de la SPL, ya que el exdelantero del Brentford, Toney, ha alcanzado los 25 goles en lo que va de temporada. Quinones, por su parte, se ha quedado en 24 goles, mientras que Ronaldo está tres por detrás, con 21. Independientemente de la carrera por el título de máximo goleador, el Al-Nassr es actualmente líder de la tabla, con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Ahli, mientras el portugués busca su primer título de liga desde que se trasladó a Arabia Saudí en 2023.