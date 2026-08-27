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imago-sport-1082021507.jpgAnadolu Agency
Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: El exjugador temperamental del Arsenal Matteo Guendouzi provoca una batalla campal mientras un miembro del cuerpo técnico del Lyon intenta una impactante patada voladora tras la victoria del Fenerbahce en el play-off de la Champions League

M. Guendouzi
Fenerbahce
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Lyon vs Fenerbahce
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Arsenal
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Matteo Guendouzi se vio en el centro de una violenta pelea tras el partido después de la crucial victoria de Fenerbahce en el play-off de la Champions League contra el Lyon. El excentrocampista del Arsenal se burló repetidamente de la afición francesa y acabó provocando un impactante altercado físico con un enfurecido miembro del personal del Lyon cerca del túnel.

  • Se desata el caos en el estadio Groupama

    El Fenerbahçe aseguró su regreso a la fase de grupos de la Champions League por primera vez desde la campaña 2008-09 con una victoria por 1-2 a domicilio sobre el Lyon. Sin embargo, el triunfo global del conjunto turco por 3-2 quedó completamente eclipsado por las escenas de violencia al final del partido. Guendouzi, que fue abucheado con insistencia por su pasado en el Marsella, eterno rival del Lyon, provocó a la afición local durante toda la noche.

    La tensión se desbordó cuando el jugador de 27 años continuó con sus provocaciones mientras se dirigía al túnel de vestuarios. Unas imágenes captaron a Antonio Ferreira, identificado por L'Equipe como entrenador de porteros del Lyon, saliendo y propinando una patada voladora al centrocampista francés.

    Este impactante ataque desencadenó una tangana masiva entre ambos bandos. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos acudieron rápidamente al lugar, y presuntamente se lanzaron puñetazos contra Ferreira mientras estaba acorralado contra una pared. El personal de seguridad se vio obligado a intervenir de inmediato para separar a las dos partes enfrentadas.


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    No es de extrañar que sus profundos vínculos con Marsella le garantizaran una recepción hostil en Lyon, que culminó con él gritando agresivamente «Allez l'OM» a una cámara de televisión tras el pitido final.

    Sus compañeros del Fenerbahce se vieron obligados a apartarle del terreno de juego por la fuerza a medida que la situación se recrudecía. Los feos altercados tienen ahora muchas papeletas para acarrear una dura sanción disciplinaria de la UEFA para ambos clubes.

  • Guendouzi carga contra los aficionados «irrespetuosos» mientras Tolisso exige humildad

    Guendouzi defendió sus acciones provocadoras al afirmar que estaba reaccionando a graves insultos desde la grada. El ex del Arsenal reveló que se sintió faltado al respeto por la afición local, que presuntamente había dirigido insultos a su familia durante todo el partido. «Si después no podemos celebrar como queremos, me parece decepcionante», explicó a los periodistas, vía BBC.

    El entrenador del Fenerbahce, Ismail Kartal, mostró todo su apoyo a su combativo centrocampista tras las desagradables escenas. «Como equipo, todos nos mantuvimos unidos para apoyar a Guendouzi», señaló Kartal en su rueda de prensa posterior al partido. «Se le brindó apoyo. De eso se trata el trabajo en equipo».

    Por el contrario, el centrocampista del Lyon Corentin Tolisso condenó con dureza el comportamiento de Guendouzi. El francés insistió en que la estrella del Fenerbahce se excedió con sus celebraciones incendiarias. «Hay que mantenerse humilde en la victoria, ve a celebrarlo con tu equipo en el vestuario», declaró Tolisso. «Bien hecho, enhorabuena para ellos, pero realmente no hace falta hacer eso».

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    A la espera del sorteo de la Liga de Campeones

    El Fenerbahce espera ahora con ganas el sorteo de la fase de liga de la Champions League del jueves en Mónaco, donde está encuadrado en el bombo 3. El gigante turco puede ilusionarse de nuevo con medirse a la élite europea.

    Mientras tanto, el Lyon tendrá que conformarse con jugar la Europa League tras la decepción de la eliminatoria previa. Ambos clubes, sin embargo, esperan con nerviosismo posibles sanciones por parte del organismo rector del fútbol europeo tras la vergonzosa violencia posterior al partido.