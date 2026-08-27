El Fenerbahçe aseguró su regreso a la fase de grupos de la Champions League por primera vez desde la campaña 2008-09 con una victoria por 1-2 a domicilio sobre el Lyon. Sin embargo, el triunfo global del conjunto turco por 3-2 quedó completamente eclipsado por las escenas de violencia al final del partido. Guendouzi, que fue abucheado con insistencia por su pasado en el Marsella, eterno rival del Lyon, provocó a la afición local durante toda la noche.

La tensión se desbordó cuando el jugador de 27 años continuó con sus provocaciones mientras se dirigía al túnel de vestuarios. Unas imágenes captaron a Antonio Ferreira, identificado por L'Equipe como entrenador de porteros del Lyon, saliendo y propinando una patada voladora al centrocampista francés.

Este impactante ataque desencadenó una tangana masiva entre ambos bandos. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos acudieron rápidamente al lugar, y presuntamente se lanzaron puñetazos contra Ferreira mientras estaba acorralado contra una pared. El personal de seguridad se vio obligado a intervenir de inmediato para separar a las dos partes enfrentadas.



