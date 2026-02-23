Getty Images Sport
VÍDEO: El exentrenador del Liverpool Brendan Rodgers posa con un rifle vestido con ropas saudíes en plena lucha por el título en el Al-Qadsiah
Rodgers al mando en Arabia Saudí
La transición de Rodgers a la Liga Profesional Saudí se produjo tras su repentina salida del Celtic en octubre, y rápidamente se ha convertido en la imagen del ambicioso proyecto del Al-Qadsiah. El club ha realizado importantes inversiones en talentos europeos desde su ascenso en 2024, fichando a jugadores como el internacional italiano Mateo Retegui y el excentrocampista del Oporto Otavio. La imagen de Rodgers con las túnicas tradicionales es simbólica de los esfuerzos de la liga por integrar a estrellas occidentales de renombre en la cultura local, mientras el país se prepara para albergar la Copa del Mundo de 2034. En las imágenes difundidas por el Al-Qadsiah en las redes sociales, se ve a Rodgers riendo mientras le felicitan por su aspecto.
El jeque Brendan abraza la cultura
Cuando le dijeron que estaba «elegante» con el atuendo tradicional, el gerente de 53 años respondió con su encanto característico. «Probablemente le quede mucho mejor a otras personas, pero creo que hoy se trata de respetar el Día de la Fundación aquí en Arabia Saudí y, por supuesto, siempre lo llevaré con respeto», afirmó. El vídeo se ha vuelto viral, y los aficionados han reaccionado a la imagen del «jeque Brendan» posando con un arma de fuego como parte de la recreación histórica.
Más allá del traje, Rodgers aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de unidad a la población local. «Quiero felicitar sinceramente a todo el pueblo de Arabia Saudí, que tiene un patrimonio realmente rico y un futuro muy emocionante por delante», añadió. La disposición del entrenador a participar en una muestra cultural tan pública pone de relieve la creciente tendencia de figuras destacadas del fútbol a actuar como embajadores del Estado saudí durante este periodo de rápida expansión y fuertes inversiones en la Pro League.
La vida en Oriente Medio
El exentrenador de la Premier League también se mostró muy entusiasmado en su valoración de la vida fuera del banquillo, animando a otros a plantearse mudarse a Arabia Saudí. «Solo tengo cosas positivas que decir sobre Arabia Saudí. Cuando cambias de país y de cultura para vivir, siempre surgen dudas. Pero tengo que decir que, en mis dos primeros meses aquí, la gente ha sido muy amable, muy simpática y muy servicial», afirmó Rodgers, desmintiendo algunos de los prejuicios comunes que tienen quienes no conocen la región sobre el estilo de vida en el reino.
Continuó destacando la seguridad y la comodidad que ha sentido desde que se mudó. «La calidad de vida ha sido muy buena en los pocos meses que llevo aquí. Está claro que el clima ayuda. Pero me siento muy seguro en el país. He viajado por todo el mundo gracias al fútbol, así que le diría a cualquiera que lo probara. Hasta ahora, ha sido una experiencia maravillosa para mí, y cualquiera que venga aquí se sorprenderá mucho». Con la lucha por el título en el horizonte y su creciente estatus como icono local, Rodgers parece estar prosperando en su última etapa como entrenador.
La racha invicta impulsa la lucha por el título
Si bien el vídeo ha acaparado los titulares por su impacto visual, el trabajo de Rodgers en el campo ha sido igualmente impresionante. Desde su llegada al Al-Qadsiah, ha supervisado una notable racha de 13 partidos sin conocer la derrota, lo que ha impulsado al club al centro de la lucha por el título. Actualmente se encuentran a solo cinco puntos del líder, el Al-Nassr, un equipo que cuenta con la potencia de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Félix. El cambio de rumbo bajo la dirección de Rodgers ha transformado al Al-Qadsiah de un recién llegado a un auténtico aspirante al título.
Al hablar del crecimiento de la competición, Rodgers señaló un cambio significativo en la calidad. «El progreso es año tras año. Desde que veía la liga hace unos años hasta que ahora participo en ella, estoy bastante seguro de que en los próximos años solo va a mejorar», explicó. «Me ha impresionado mucho el nivel de la liga, hay jugadores fantásticos, entrenadores excepcionales, y eso continuará en los próximos años». Su equipo también se está preparando para mudarse a un nuevo estadio de última generación a finales de este año, lo que consolidará aún más su estatus como potencia en ascenso.
