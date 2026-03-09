VÍDEO: El exdelantero del Fulham lanza agua a su rival en un momento de auténtica gilipollez mientras el portero contrario se vuelve loco

El incidente ocurrió al principio del reñido partido disputado el domingo en el estadio Beira-Rio. Cuando el equipo médico entró al campo para atender a un jugador, Vinicius vio la oportunidad de causar un poco de revuelo. Fingiendo beber, el delantero apuntó con su botella de agua a los suplentes del Internacional, rociándolos directamente con un chorro de agua. El gesto petulante tuvo un efecto inmediato, provocando un enfrentamiento masivo en el campo.

La reacción fue instantánea: el portero del Internacional, Rochet, y varios defensas se abalanzaron sobre Vinicius en un arranque de ira. Lo que debería haber sido un breve tiempo muerto médico se convirtió en un enfrentamiento de cinco minutos en el que participaron casi todos los jugadores del campo. Vinicius, que anteriormente había jugado en la Premier League con el Fulham y el Tottenham, no pareció inmutarse por el caos, ya que sacudió a un Internacional que ya se enfrentaba a una difícil batalla para remontar la amplia desventaja de la ida.