Vídeo: el clásico cumple lo prometido, Al Hilal inflige al Al Ittihad su primera derrota en la Roshn League

El Al-Hilal no permitió al Al-Ittihad mantener el empate durante mucho tiempo, pues Ollie Watkins volvió a dar la ventaja a su equipo en el minuto 30, aprovechando la ocasión que tuvo delante para marcar y traducir su superioridad ofensiva en un segundo gol.
Con este gol, el delantero inglés confirmó su continua influencia con el Zaeem, después de haber asistido en el primer gol antes de encargarse él mismo de la tarea de anotar.
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Y con el inicio de la segunda parte, el Al-Ittihad entró con fuerza en busca de modificar el marcador, y el neerlandés Steven Bergwijn estuvo cerca de llegar a la portería en el minuto 50, tras lanzar un fuerte disparo que pasó junto al poste izquierdo.
El equipo continuó con sus intentos de volver al partido, pero el Al-Hilal mantuvo su cohesión y siguió siendo peligroso cada vez que tenía el balón en los espacios ofensivos.
En el minuto 58, Simon Bouabré estuvo cerca de ampliar la ventaja del Al-Hilal con un fuerte disparo que impactó en el travesaño, antes de que Summerville lograra marcar el tercer gol en el minuto 64, mediante un fuerte disparo que se alojó en la escuadra izquierda de la portería de Rajković, dando a su equipo una ventaja importante y poniendo al Al-Ittihad ante una tarea más difícil en los minutos restantes.