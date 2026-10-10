Vídeo: el clásico cumple lo prometido, Al Hilal inflige al Al Ittihad su primera derrota en la Roshn League

El Al-Hilal comenzó el encuentro con una clara presión ofensiva, y el inglés Ollie Watkins estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 4, después de rematar de cabeza de forma peligrosa, pero Predrag Rajković, el guardameta del Al-Ittihad, despejó el balón con éxito.

Dos minutos después, el conjunto capitalino volvió a amenazar la portería con un potente disparo de Sergej Milinković-Savić, que quedó en manos del portero serbio.

El fuerte inicio del Al-Hilal se tradujo en el gol de la ventaja en el minuto 11, cuando el brasileño Gabriel Martinelli aprovechó un notable pase de Watkins para enviar el balón a la red y dar la ventaja a los locales.

El Al-Ittihad intentó responder con los movimientos de sus jugadores en el centro del campo, y Houssem Aouar estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 20, pero su disparo pasó junto al poste izquierdo de la portería del Al-Hilal.

La respuesta del Al-Ittihad no tardó mucho, ya que el marroquí Youssef En-Nesyri logró marcar el gol del empate en el minuto 22, después de recibir un magnífico pase de Marwan Al-Sahafi y lanzar un disparo potentísimo que sorprendió a su compatriota Yassine Bounou, devolviendo el partido al punto de partida en medio de un ambiente encendido en las gradas.







