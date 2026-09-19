Mikel Arteta intentó cambiar la imagen de su equipo realizando varios cambios, dando entrada a Viktor Gyökeres en lugar de Martin Ødegaard en el minuto 73, para después introducir a Eberechi Eze en el puesto de Christos Tzolis, antes de que Max Dowman sustituyera a Bukayo Saka en el minuto 81.

Y a pesar de la posesión del Arsenal (62 por ciento) desde el inicio de la segunda parte, no logró traducir eso en un peligro real.

Kai Havertz estuvo a punto de recortar la diferencia en el minuto 78 tras quedarse solo ante la portería después de un pase de Gyökeres, pero su débil disparo fue detenido por Bart Verbruggen.

Por su parte, el Brighton siguió amenazando la portería del Arsenal, y estuvo cerca de añadir un cuarto gol cuando David Raya detuvo un disparo de Matt O'Riley en el minuto 87, antes de que un remate de Malick Yalcouyé se estrellara en el travesaño instantes después.