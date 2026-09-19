¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: ¡el campeón defensor, fuera de escena! El Brighton humilla al Arsenal y le da una dura lección

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
Inglaterra

Dura derrota: la primera caída dispara las dudas sobre el equipo de Arteta

El Brighton humilló a su invitado, el Arsenal, con tres goles a cero, después de manejar a su antojo a la defensa del campeón de la Premier League e imponerle un partido de un solo bando, este sábado, en la quinta jornada de la Premier League, para infligirle su primera derrota de la temporada y detener su arranque perfecto en 4 victorias consecutivas.

La derrota no fue solo una caída en el marcador, después de que el Arsenal mostrara una imagen sumamente débil tanto en el aspecto defensivo como en el físico, y su medio campo y su defensa sufrieran para lidiar con la velocidad y los movimientos de los jugadores del Brighton, que fue más feroz y organizado, y aprovechó los espacios y los errores de forma reiterada.

  • Confusión evidente: el Arsenal sufre con dureza

    Pascal Groß abrió el marcador para el Brighton en el minuto 31, con un disparo desde fuera del área, tras recibir el balón y prepararse para el remate sin ninguna presión ni acoso de los defensas del Arsenal, que retrocedieron ante él.



    Después, Charalampos Kostoulas, de 19 años, amplió la ventaja de los locales en el minuto 45, con lo que el Brighton cerró la primera parte por delante con dos goles a cero, después de que el Arsenal sufriera para seguir el ritmo del partido y careciera de eficacia en el centro del campo y en la línea de ataque.



    El Brighton mantuvo su superioridad tras el descanso, y Chema Andrés añadió el tercer gol en el minuto 57, lo que complicó aún más la situación del Arsenal y lo alejó de una posible remontada en el partido.


    • Anuncios

  • El Arsenal domina la posesión y el Brighton amenaza

    Mikel Arteta intentó cambiar la imagen de su equipo realizando varios cambios, dando entrada a Viktor Gyökeres en lugar de Martin Ødegaard en el minuto 73, para después introducir a Eberechi Eze en el puesto de Christos Tzolis, antes de que Max Dowman sustituyera a Bukayo Saka en el minuto 81.

    Y a pesar de la posesión del Arsenal (62 por ciento) desde el inicio de la segunda parte, no logró traducir eso en un peligro real.

    Kai Havertz estuvo a punto de recortar la diferencia en el minuto 78 tras quedarse solo ante la portería después de un pase de Gyökeres, pero su débil disparo fue detenido por Bart Verbruggen.

    Por su parte, el Brighton siguió amenazando la portería del Arsenal, y estuvo cerca de añadir un cuarto gol cuando David Raya detuvo un disparo de Matt O'Riley en el minuto 87, antes de que un remate de Malick Yalcouyé se estrellara en el travesaño instantes después.

  • Brighton mantiene su victoria

    El Arsenal no logró cambiar el marcador pese a la presión en los minutos finales, mientras que el Brighton mantuvo su portería a cero hasta el pitido final, para conseguir una merecida victoria por tres goles y ofrecer una actuación que dejó al descubierto las carencias físicas, técnicas y defensivas del conjunto londinense.

    El Brighton elevó su cuenta a 10 puntos para colocarse provisionalmente en el tercer puesto, mientras que el Arsenal se quedó estancado en 12 puntos en la segunda posición, por detrás del Manchester City por diferencia de goles.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google