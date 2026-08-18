Vídeo: el Barcelona presenta a Rodri como «El maestro del espacio-tiempo» mientras la exestrella del Manchester City inicia su etapa en el Camp Nou

El Barcelona ha sacudido el mundo del fútbol al completar el fichaje del centrocampista español Rodri, procedente del Manchester City. El club azulgrana anunció oficialmente el acuerdo el martes, acompañando la noticia con un llamativo vídeo de presentación en sus plataformas de redes sociales.

El club celebró su llegada con el lema: "El maestro del espacio-tiempo llega a Barcelona", poniendo fin a uno de los culebrones de fichajes más esperados del mercado veraniego.

La operación por la estrella del Manchester City estuvo lejos de ser sencilla, ya que el Barcelona tuvo que abrirse paso en una intensa guerra de fichajes con su eterno rival, el Real Madrid. El movimiento representa un regreso a casa para el ganador del Mundial de 2026, que anteriormente brilló en la capital con el Atlético de Madrid antes de su marcha a la Premier League.