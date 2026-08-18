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Manchester City FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Vídeo: el Barcelona presenta a Rodri como «El maestro del espacio-tiempo» mientras la exestrella del Manchester City inicia su etapa en el Camp Nou

Rodri
Barcelona
Primera División

El Barcelona ha anunciado oficialmente el fichaje del centrocampista del Manchester City Rodri, en una operación bomba que devuelve al director de orquesta español a La Liga. El conjunto azulgrana presentó al campeón del mundo con una puesta en escena de alto perfil en las redes sociales, ensalzándolo como una incorporación transformadora para la sala de máquinas de Hansi Flick.

  • El Barça gana la carrera por el director de orquesta español

    El Barcelona ha sacudido el mundo del fútbol al completar el fichaje del centrocampista español Rodri, procedente del Manchester City. El club azulgrana anunció oficialmente el acuerdo el martes, acompañando la noticia con un llamativo vídeo de presentación en sus plataformas de redes sociales.

    El club celebró su llegada con el lema: "El maestro del espacio-tiempo llega a Barcelona", poniendo fin a uno de los culebrones de fichajes más esperados del mercado veraniego.

    La operación por la estrella del Manchester City estuvo lejos de ser sencilla, ya que el Barcelona tuvo que abrirse paso en una intensa guerra de fichajes con su eterno rival, el Real Madrid. El movimiento representa un regreso a casa para el ganador del Mundial de 2026, que anteriormente brilló en la capital con el Atlético de Madrid antes de su marcha a la Premier League.

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  • Mira el vídeo

    El Barcelona ha presentado oficialmente a Rodri con un elegante vídeo de 47 segundos en el que presenta a su nuevo fichaje como «El maestro del espacio-tiempo». El elegante vídeo muestra a Rodri vestido con un traje impecable y una camiseta del Barcelona debajo, mientras que su trofeo del Balón de Oro también aparece de forma destacada. Después, se ve al centrocampista sujetando un balón con el escudo del Barcelona en la toma final.

    La voz en off recoge el tema del vídeo y dice: «Cada pase. Cada pausa. Cada aceleración. Empieza con una elección. El fútbol no es solo velocidad. Es ritmo. Saber... cuándo esperar, cuándo moverse y cuándo un toque... lo cambia todo. Algunos siguen el tempo. Uno lo marca».

  • Los detalles financieros del acuerdo bomba

    El paquete económico necesario para sacar a Rodri del Etihad Stadium es importante, en consonancia con su condición de ganador del Balón de Oro. Las informaciones indican que el acuerdo total alcanzado entre el City y el Barcelona está valorado en 76,5 millones de euros. La estructura de la operación incluye una cantidad fija garantizada de 60 millones de euros, que fue aceptada después de que el club inglés rechazara dos ofertas anteriores de menor cuantía.

    El acuerdo con el Manchester City incluye una cantidad inicial de 60 millones de euros, más 11,5 millones de euros en bonus que ambos clubes consideran fácilmente alcanzables. Otros 5 millones de euros están vinculados a métricas de rendimiento individual y a los títulos colectivos ganados durante su etapa en Cataluña.

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  • RodriGetty

    Un héroe laureado regresa a LaLiga

    Rodri llega al Barcelona con un currículum que pocos en la historia del fútbol pueden igualar. Más allá de sus éxitos a nivel de club en Inglaterra, ha sido la figura central de un periodo dominante de la selección española. Después de ganar la Eurocopa 2024 y el posterior Balón de Oro, alcanzó la cima de este deporte al levantar el Mundial de 2026.

    Sus actuaciones en el escenario global de Norteamérica fueron tan impresionantes que recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, liderando a un equipo en el que figuraban ocho de sus nuevos compañeros en el Barcelona.

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