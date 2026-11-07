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Vídeo: el Arsenal supera con dificultad el obstáculo del Hull City y refuerza su liderato

Arsenal vs Hull
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El Arsenal cumplió una difícil misión ante el Hull City después de toparse con una sólida organización defensiva y un portero que brilló al detener los intentos del conjunto local, antes de que interviniera su capitán, Martin Ødegaard, para dar al Arsenal un valioso gol de la victoria.

El Arsenal logró un triunfo por 1-0 sobre el Hull City, en el partido disputado en el estadio Emirates dentro de la décima jornada de la Premier League, para escaparse provisionalmente con una ventaja de 6 puntos en lo más alto de la clasificación, a la espera del partido del Manchester City más tarde.

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  • Comienzo audaz, pero sin eficacia

    Hull City comenzó el encuentro con una clara osadía y estuvo a punto de abrir el marcador tras apenas dos minutos, cuando John Egan remató de cabeza un centro de Regan Slater, pero el balón pasó junto al poste.

    El Arsenal respondió con un intento de Noni Madueke, que envió un centro desde la banda derecha, que rebotó en un defensa del Hull antes de pasar junto a la portería.

    Con el paso del tiempo, los locales impusieron su dominio sobre el balón, pero encontraron dificultades para penetrar la organización defensiva de los visitantes.

    En el minuto 19, el Hull estuvo cerca de aprovechar uno de sus contraataques, después de que Oliver McBurnie cediera el balón a Elliot Stroud dentro del área, y este último rematara desde un ángulo cerrado; David Raya detuvo su intento, antes de que Declan Rice interviniera para alejar el peligro del remate de Tim Iroegbunam.

    Rice intentó dar la ventaja al Arsenal con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 28, pero pasó junto al poste, mientras que Christos Tzolis desaprovechó otra ocasión tras un cabezazo que llegó con facilidad a las manos del portero Konstantinos Tzolakis.

    La tensión aumentó en el minuto 41, cuando Kai Havertz reclamó un penalti tras caer dentro del área después de un agarrón de Noble Mendy, pero el árbitro se negó a concederlo. Tras la revisión del VAR, parecía que el Arsenal obtendría una oportunidad desde el punto de penalti, pero la decisión no cambió, ya que la revisión reveló la existencia de un fuera de juego sobre Havertz al inicio de la jugada, lo que anuló la posibilidad de conceder el penalti.

    Antes del final de la primera parte, Rice estuvo a punto de dar la ventaja a su equipo con un cabezazo a un centro de Madueke, pero el portero griego estuvo en el lugar adecuado, para que la primera mitad terminara con empate sin goles.

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  • Cambios ofensivos: Ødegaard descifra el código de Hull

    El Arsenal comenzó a presionar con mayor intensidad, mientras Tzolakis mantenía su gran actuación y detuvo un potente disparo de Madueke en el minuto 57.

    Mikel Arteta realizó varios cambios al inicio de la segunda parte y después dio entrada a Viktor Gyökeres y Mikel Merino en el minuto 63 en busca de soluciones ofensivas.

    La apertura del marcador llegó por fin en el minuto 72, cuando Madueke ejecutó un disparo que el portero rechazó, pero el balón rebotó frente a Ødegaard, que lo remató con su pie derecho al fondo de la red, dándole al Arsenal el gol de la victoria.

    El Hull no se rindió y estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 87, después de que Madueke quedara solo ante el portero tras una jugada iniciada por Gyökeres y en la que participaron Eberechi Eze y Merino, pero Tzolakis tocó el balón con el pie antes de que Brooke Norton-Cuffy volviera para despejarlo sobre la línea de gol.

    Los últimos minutos vieron la presión del Hull, aunque la defensa del Arsenal, liderada por Gabriel, se encargó de los últimos intentos, mientras Madueke desperdició otra ocasión tras un pase de Merino en el tiempo de descuento.

    Los locales resistieron hasta el pitido final en el minuto 90+5, para llevarse la victoria por un gol a cero.

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