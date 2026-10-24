Vídeo: El Arsenal aprovecha el tropiezo del City y le disputa el liderato de la Premier League

El Arsenal logró una merecida victoria sobre su invitado, el Everton, por 2-0 este sábado, en el marco de la octava jornada de la Premier League, aprovechando la derrota del Manchester City ante el Aston Villa.

El Arsenal comenzó el encuentro con una intensa presión ofensiva en el Emirates Stadium, y consiguió abrir el marcador de forma temprana en el minuto siete, cuando un saque de esquina provocó el desconcierto dentro del área del Everton, después de que el guardameta Jordan Pickford fallara al intentar despejar el balón, que llegó a Ezri Konsa, quien remató con fuerza al fondo de la red, anotando su primer gol con la camiseta del Arsenal.









El gol puso fin a una racha de 13 partidos en diferentes competiciones sin que el Arsenal marcara de balón parado, con excepción de los penaltis, y además terminó con la sequía del Everton, que no había recibido goles de saque de esquina esta temporada.

El Everton intentó responder rápidamente, y James Garner amenazó la portería de David Raya con un disparo que lo obligó a intervenir, antes de que Vitalii Mykolenko enviara un centro que estuvo a punto de desconcertar a la defensa local.

Pero el Arsenal mantuvo la presión, aprovechando los movimientos de Eberechi Eze, Martin Ødegaard y Noni Madueke. En el minuto 17, el Everton estuvo cerca de lograr el empate después de que Tyler Dickson... Thierno George llegara al balón por la banda izquierda y superara a Ben White antes de rematar, pero el defensa del Arsenal intervino y desvió el intento a saque de esquina.

Un minuto después, los locales estuvieron a punto de pagar un desconcierto defensivo, cuando Raya no pudo controlar un saque de esquina del Everton, pero Gabriel Magalhães despejó el balón antes de que cruzara la línea de meta.

El Arsenal continuó con sus intentos de ampliar su ventaja, y Eze disparó en el minuto 24 un balón que pasó junto al poste, antes de que Madueke desperdiciara otra ocasión cuatro minutos después, tras un remate que pasó rozando la portería.

Pickford también detuvo un intento de Declan Rice en el minuto 35, mientras que la defensa del Everton despejó un disparo de Mikel Merino cinco minutos después, antes de que Madueke enviara otro balón que pasó a corta distancia del poste.

Antes del final de la primera parte, el Everton tuvo una valiosa ocasión para empatar en el minuto 44, después de que Ben White errara al devolver el balón a Raya, dejando a Thierno Barry solo ante el guardameta, pero este último salvó su portería con una rápida intervención.

El Arsenal respondió con un intento de Merino, que remató de cabeza tras un balón parado ejecutado por Rice, pero el balón pasó por encima del travesaño.

La primera parte terminó con el Arsenal por delante 1-0, pese a sus numerosas ocasiones ofensivas, ya que disparó 13 veces, de las cuales solo dos llegaron a portería, mientras que el Everton estuvo a punto de aprovechar algunos descuidos defensivos para lograr el empate.