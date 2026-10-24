¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP
Traducido por

Vídeo: El Arsenal aprovecha el tropiezo del City y le disputa el liderato de la Premier League

Match report
Arsenal vs Everton
Arsenal
Everton
Premier League
Inglaterra

El Arsenal logró una merecida victoria sobre su invitado, el Everton, por 2-0 este sábado, en el marco de la octava jornada de la Premier League, aprovechando la derrota del Manchester City ante el Aston Villa.

El Arsenal comenzó el encuentro con una intensa presión ofensiva en el Emirates Stadium, y consiguió abrir el marcador de forma temprana en el minuto siete, cuando un saque de esquina provocó el desconcierto dentro del área del Everton, después de que el guardameta Jordan Pickford fallara al intentar despejar el balón, que llegó a Ezri Konsa, quien remató con fuerza al fondo de la red, anotando su primer gol con la camiseta del Arsenal.



El gol puso fin a una racha de 13 partidos en diferentes competiciones sin que el Arsenal marcara de balón parado, con excepción de los penaltis, y además terminó con la sequía del Everton, que no había recibido goles de saque de esquina esta temporada.

El Everton intentó responder rápidamente, y James Garner amenazó la portería de David Raya con un disparo que lo obligó a intervenir, antes de que Vitalii Mykolenko enviara un centro que estuvo a punto de desconcertar a la defensa local.

Pero el Arsenal mantuvo la presión, aprovechando los movimientos de Eberechi Eze, Martin Ødegaard y Noni Madueke. En el minuto 17, el Everton estuvo cerca de lograr el empate después de que Tyler Dickson... Thierno George llegara al balón por la banda izquierda y superara a Ben White antes de rematar, pero el defensa del Arsenal intervino y desvió el intento a saque de esquina.

Un minuto después, los locales estuvieron a punto de pagar un desconcierto defensivo, cuando Raya no pudo controlar un saque de esquina del Everton, pero Gabriel Magalhães despejó el balón antes de que cruzara la línea de meta.

El Arsenal continuó con sus intentos de ampliar su ventaja, y Eze disparó en el minuto 24 un balón que pasó junto al poste, antes de que Madueke desperdiciara otra ocasión cuatro minutos después, tras un remate que pasó rozando la portería.

Pickford también detuvo un intento de Declan Rice en el minuto 35, mientras que la defensa del Everton despejó un disparo de Mikel Merino cinco minutos después, antes de que Madueke enviara otro balón que pasó a corta distancia del poste.

Antes del final de la primera parte, el Everton tuvo una valiosa ocasión para empatar en el minuto 44, después de que Ben White errara al devolver el balón a Raya, dejando a Thierno Barry solo ante el guardameta, pero este último salvó su portería con una rápida intervención.

El Arsenal respondió con un intento de Merino, que remató de cabeza tras un balón parado ejecutado por Rice, pero el balón pasó por encima del travesaño.

La primera parte terminó con el Arsenal por delante 1-0, pese a sus numerosas ocasiones ofensivas, ya que disparó 13 veces, de las cuales solo dos llegaron a portería, mientras que el Everton estuvo a punto de aprovechar algunos descuidos defensivos para lograr el empate.

Vídeo: el arma del Arsenal vuelve a la vida después de 13 partidos

  • Con el inicio de la segunda parte, el Arsenal mantuvo su presión e Eze intentó amenazar la portería en el minuto 50, pero su disparo se transformó en córner. Dos minutos después, Ødegaard remató desde fuera del área y Pickford despejó, mientras el Everton mantenía sus intentos de regresar al partido, sin lograr construir ataques suficientes para amenazar la portería de Raya con continuidad.

    El Arsenal vivió un momento de inquietud en el minuto 56, cuando Gabriel cayó al intentar despejar un centro, antes de levantarse y dirigirse a la banda para recibir asistencia.

    El defensa brasileño continuó jugando, pese a mostrar señales de molestia, mientras su compañero Myles Lewis-Skelly recibió una tarjeta amarilla en el minuto 58 tras una falta sobre Brennan Johnson.

    En el minuto 66, James Garner vio una tarjeta amarilla tras una entrada fuerte, antes de que el Arsenal asestara un nuevo golpe a las esperanzas del Everton dos minutos después, cuando Ben White envió un centro preciso desde la banda derecha, al que Gabriel llegó en el segundo palo y lo metió de cabeza dentro de la red, anotando el segundo gol en su partido número 200 en la Premier League.



    Mikel Arteta realizó varios cambios tras el gol, dando entrada a Bruno Guimarães en lugar de Merino, a Riccardo Calafiori en lugar de Lewis-Skelly y a Kai Havertz en lugar de Viktor Gyökeres.

    David Moyes, por su parte, puso a Tyler Dibling en lugar de Johnson, y después sustituyó al lesionado Mykolenko por Hayden Hackney.

    El Everton intentó recortar diferencias en los minutos finales, pero Gabriel bloqueó un intento de Barry en el minuto 78, antes de que James Tarkowski recibiera una tarjeta amarilla tras una entrada tardía sobre Havertz.

    En el minuto 83, Kiernan Dewsbury-Hall desperdició una ocasión con un cabezazo que pasó junto al palo, mientras que Raya despejó un intento de Hackney en el minuto 89.

    Con ocho minutos de descuento añadidos, el Arsenal mantuvo su ventaja hasta el pitido final para sumar tres puntos importantes en la lucha por el liderato, después de elevar su cuenta a 21 puntos, igualando al líder Manchester City, tras la derrota de este último ante el Aston Villa por 2-1.

    Un terremoto más allá del descenso: el Manchester City ante una amenaza sin precedentes

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
FLE

FLE

Carabao Cup

27 oct 2026

ARS

ARS

EVE

EVE

Carabao Cup

29 oct 2026

NEW

NEW