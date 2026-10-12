El Al Nassr saudí recuperó el equilibrio en la Liga de Campeones de Élite de la AFC, tras lograr una victoria por 3-1 ante el Nefchi uzbeko, la noche del lunes, en el marco de la segunda jornada, en un partido que vio brillar a Cristiano Ronaldo, además de acontecimientos emocionantes y lesiones que generaron preocupación en las filas de "Al Alami".

El triunfo llegó para darle al Al Nassr la oportunidad de corregir su rumbo continental, después de haber iniciado su camino con una abultada derrota ante el Al Ain emiratí por 0-4 fuera de casa, para regresar esta vez y cosechar los tres puntos gracias a los goles de Angelo y Ronaldo, además de un gol en propia puerta que anotó el defensa del equipo uzbeko.