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Vídeo: el Al Nassr recupera su salud asiática en una noche de lesiones y brillo de Cristiano Ronaldo

Al Nasr FC vs Neftchi Fargona
Al Nasr FC
Neftchi Fargona
AFC Liga de Campeones
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Uzbekistán
Portugal

Gran actuación del Mundialista

El Al Nassr saudí recuperó el equilibrio en la Liga de Campeones de Élite de la AFC, tras lograr una victoria por 3-1 ante el Nefchi uzbeko, la noche del lunes, en el marco de la segunda jornada, en un partido que vio brillar a Cristiano Ronaldo, además de acontecimientos emocionantes y lesiones que generaron preocupación en las filas de "Al Alami".

El triunfo llegó para darle al Al Nassr la oportunidad de corregir su rumbo continental, después de haber iniciado su camino con una abultada derrota ante el Al Ain emiratí por 0-4 fuera de casa, para regresar esta vez y cosechar los tres puntos gracias a los goles de Angelo y Ronaldo, además de un gol en propia puerta que anotó el defensa del equipo uzbeko.

  • Angelo abre el marcador y Ronaldo amplía la ventaja

    Al Nassr comenzó el partido con la clara ambición de resolver el duelo pronto, pero recibió un golpe inesperado cuando el francés Kingsley Coman se retiró del campo lesionado en el minuto 13, lo que obligó al cuerpo técnico a realizar un cambio prematuro, antes de que el equipo lograra imponer su superioridad de forma progresiva.



    En el minuto 33, Angelo consiguió abrir el marcador, después de aprovechar un centro dentro del área para enviar el balón a la red y poner por delante a Al Nassr.

    Y tres minutos antes del final de la primera parte, apareció Cristiano Ronaldo para ampliar el resultado, al marcar el segundo gol en el minuto 42, dejando a su equipo en una situación relativamente cómoda antes del descanso.




  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Con el inicio de la segunda mitad, el Navbahor logró recortar distancias en el minuto 51, después de que Alisher Odilov aprovechara un error catastrófico de Nawaf Boushal para batir la portería del Al Nassr y devolver la emoción al enfrentamiento, dejando a los locales bajo una presión creciente para mantener su ventaja.

    La tarea del equipo uzbeko se complicó aún más en el minuto 65, cuando el árbitro mostró la tarjeta roja al centrocampista Ali Bayev por una entrada violenta sobre Mohamed Simakan, defensa del Al Nassr, con lo que el Navbahor terminó el partido con diez jugadores.

    El Al Nassr aprovechó su superioridad numérica para añadir el tercer gol en el minuto 78, después de que Bojan Cejger, defensa del Navbahor, marcara en propia puerta, entregando al "Al Alami" un tanto con el que amplió su ventaja y se acercó a sentenciar el encuentro antes de los minutos finales del partido.

  • Lesiones que preocupan al Al Nassr pese a la victoria

    Y a pesar de que Al Nassr se adelantó por tres goles a uno, el partido no estuvo exento de preocupación en sus filas, ya que Mohamed Simakan se vio obligado a abandonar el campo tras sufrir una lesión a raíz de la entrada que motivó la expulsión del jugador del Nasaf, y todo ello después de que el equipo hubiera perdido a Coman en los primeros minutos de la primera parte.

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    De este modo, Al Nassr se llevó una victoria importante que lo devuelve a la senda de los resultados positivos en el torneo continental, tras elevar su cuenta a tres puntos, aprovechando su eficacia ofensiva y la inferioridad numérica de su rival.

    Sin embargo, el cuerpo técnico estará pendiente de los resultados de las pruebas médicas para determinar la naturaleza de las lesiones de Coman y Simakan, mientras el equipo espera poder construir sobre esta victoria y continuar su andadura asiática de mejor manera.

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