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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo... El Al-Nasr se aleja en el liderato de la Liga Roshen en la noche del regreso de Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

El astro portugués lidera al Al-Ittihad para derrotar al Al-Najma

El astro portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, llevó a su equipo a una emocionante victoria por 5-2 sobre el Al-Najma este viernes por la tarde, en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, tras ofrecer una actuación destacada que fue clave para decidir el partido a favor del «Al-Alamy».

Con este resultado, el Al-Nassr suma 70 puntos en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen, ampliando la ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Hilal, a 6 puntos, antes de que «El Líder» se enfrente al Al-Taawoun mañana sábado en la misma jornada.

Los cuatro goles del Al-Nassr los marcaron Abdullah Al-Hamdan (min. 45+8), Sadio Mané (dos goles, min. 45+9 y 90+5) y Cristiano Ronaldo (dos goles (minutos 56 y 73), mientras que los dos goles de Al-Najma los marcaron Rakan Rajeh (minuto 44) y Filipe Cardoso (minuto 47).

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El regreso de Cristiano Ronaldo

    El partido supuso el regreso de Cristiano Ronaldo a las filas del Al-Nassr, tras una ausencia de 34 días.

    Ronaldo se perdió los dos últimos partidos de la Liga Roshen debido a una lesión en el tendón de Aquiles, antes de recuperarse y de que el portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, decidiera incluirlo en el once inicial.

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    Y la leyenda portuguesa logró destacar al marcar un magnífico doblete ante los visitantes, lo que llevó a su equipo a lo más alto de la tabla.


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    Una amenaza que no cesa

    El Al-Nasr comenzó el partido con mucha fuerza y creó peligro en la portería del Al-Najma con un disparo de Abdullah Al-Hamdan, delantero del equipo, que se fue rozando el poste izquierdo.

    En el minuto 17, Cristiano Ronaldo lanzó un potente disparo que fue atajado por el portero de Al-Najma y se convirtió en un saque de esquina.

    En el minuto 27, Ronaldo volvió a amenazar la portería del Al-Najma tras recibir un pase dentro del área, pero su disparo se estrelló contra los defensas rivales.

    El croata Marcelo Brozović lanzó un potente disparo en el minuto 34, pero el balón se fue rozando el poste derecho del Al-Nasr.

    Solo un minuto después, Ronaldo recibió un pase del senegalés Sadio Mané que lo dejó solo ante el portero del Al-Najma, pero su disparo se estrelló contra el cuerpo del guardameta.


  • El Al-Najma sorprende al Al-Nasr

    En medio de una intensa presión por parte del Al-Nasr, el Al-Najma logró sorprender a los locales al marcar el primer gol por medio de Rakan Rajeh en el minuto 44 de la primera parte.

    El gol de Rajeh llegó tras recibir un magnífico pase dentro del área, que convirtió en gol, aprovechando la salida del portero brasileño Pinto para enviar el balón al fondo de la red.



  • El Al-Nasr derrota al Al-Najma en 86 segundos

    El Al-Nasr decidió castigar a su rival, el Al-Najma, marcando dos goles magníficos en tan solo 86 segundos, obra de Abdullah Al-Hamdan y Sadio Mané, tras una actuación más que brillante.

    El Al-Nasr decidió castigar a los visitantes en solo 86 segundos, cuando Abdullah Al-Hamdan logró el empate en el minuto 8 del tiempo de descuento.



    Este es el cuarto gol de Al-Hamdan con la camiseta del Al-Nassr en todas las competiciones, con tres en la Liga Roshen y un único gol en la Liga de Campeones de Asia 2.

    El astro senegalés Sadio Mané volvió a marcar un golazo con un disparo fulminante, tras internarse por la banda izquierda y enviar el balón al fondo de la red menos de un minuto después.

    Mané recuperó el olfato goleador tras 34 días de sequía, ya que su último gol se remonta al partido contra Al-Fayha el pasado 28 de febrero.


  • La estrella vuelve de nuevo

    Apenas dos minutos después del inicio de la segunda parte, Felipe Cardoso logró marcar el gol del empate para el Al-Najma, tras recibir un magnífico pase dentro del área.

    El jugador de Al-Najma se coló magistralmente en el área y envió el balón al fondo de la red con gran habilidad, devolviendo el partido al punto de partida.



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    Ronaldo le da la vuelta a la situación

    Ronaldo le dio la vuelta al partido ante Al-Najma, marcando un magnífico doblete, el quinto de la temporada en la Liga Roshen, al ver puerta de penalti en el minuto 56 y con un potente disparo (min. 73).



    El primer gol de Ronaldo, el tercero del Al-Nassr, llegó de un penalti que se ganó el histórico goleador del fútbol, para convertirlo en gol.

    El segundo llegó con un disparo fulminante, tras recibir un magnífico pase de Nawaf Boushal que envió al fondo de la red con gran potencia.



  • El Al-Nasr impone su dominio

    Tras el segundo gol de Ronaldo, el partido se volvió más sencillo para el Al-Nassr, por lo que el portugués Jorge Jesus realizó varios cambios, entre los que destacó la sustitución de «El Don» por jugadores como Haider Abdulkarim, Abdullah Al-Khaibari y otros.

    El Al-Nassr logró cerrar el festival de goles con un quinto tanto de Sadio Mané en el quinto minuto del tiempo de descuento, tras un pase del suplente Salem Al-Najdi, que envió al fondo de la red.



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