Vídeo... El Al-Ahli recupera su esplendor y desplaza temporalmente al Al-Hilal del segundo puesto de la liga

El Al-Ahli de Yeda logró una cómoda victoria por 3-0 sobre su rival, el Damac, este sábado por la tarde, en el partido disputado en el marco de la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales de la temporada 2025-2026, reforzando así su posición en la lucha por los primeros puestos de la tabla y confirmando su superioridad técnica ante su afición.

Con esta victoria, el «Al-Raqi» suma 65 puntos y se coloca provisionalmente en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Roshen, superando al Al-Hilal por un punto, a la espera del partido del «Zaim» contra el Al-Taawoun, esta misma tarde en la misma jornada.

Los tres goles del Al-Ahli ante el Damak los marcaron Dhari Al-Anzi (min. 4), Iván Toni (min. 6) y Matheus Gonçalves (min. 56).