La selección sub-20 de Egipto se proclamó campeona del torneo del Norte de África, clasificatorio para la Copa Africana de Naciones sub-20, tras imponerse a Argelia por dos goles a cero en la última jornada, beneficiándose al mismo tiempo de la victoria de Libia sobre Marruecos por 3-2.

La lucha por los billetes de clasificación estuvo abierta hasta la última jornada, ya que Egipto, Marruecos y Argelia llegaron a los partidos decisivos con objetivos distintos, antes de que los resultados finales determinaran la clasificación de las selecciones. Egipto aseguró el liderato de la fase clasificatoria con 9 puntos, frente a los 7 puntos de Marruecos y los 4 de Argelia, mientras que Libia logró su primera victoria en la fase clasificatoria.

La próxima edición de la Copa Africana de Naciones sub-20 se disputará en Ghana durante el próximo mes de febrero.







