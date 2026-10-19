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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: drama y 5 goles, el Al-Ahli se salva con dificultad de la trampa del Al-Feiha

Match report
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudí

El Al-Ahli logró una valiosa victoria a domicilio ante el Al-Feiha por 3-2, en un emocionante partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, disputado la tarde de este lunes en el estadio de Al-Majmaah.

El Al-Ahli elevó su cuenta a 18 puntos, con los que ocupa la tercera posición, mientras que el Al-Feiha se quedó con 7 puntos, en el decimocuarto puesto.


  • El Al-Feiha abrió el marcador en el minuto 45, a través del centrocampista Hugo Mora, que anotó un gol con un potente disparo desde fuera del área.

    Pero el Al-Ahli logró el empate en el minuto 45+3 (el tiempo añadido de la primera parte), por medio del suplente Artem Bondarenko, que marcó de cabeza desde dentro del área, tras recibir un centro de Saad Yislam.

    Y en la segunda parte, el Al-Ahli se adelantó en el minuto 59, mediante un penalti ejecutado con éxito por Firas Al-Buraikan, que estampó su primera firma goleadora en la liga esta temporada.

     Pero el Al-Feiha volvió a igualar el resultado en el minuto 65, a través del delantero Jayson, que marcó un gol de tiro libre directo que dejó en evidencia al guardameta Al-Shanqeeti, quien no pudo por segunda vez proteger su portería de los disparos de los locales.

    Y el Al-Ahli decantó el partido a su favor con un tercer gol en el minuto 70, por medio de Artem Bondarenko, que anotó su segundo gol personal en el encuentro, aprovechando un pase de Valentin Atangana. El gol fue confirmado tras la revisión del videoarbitraje (VAR).


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