El Al-Feiha abrió el marcador en el minuto 45, a través del centrocampista Hugo Mora, que anotó un gol con un potente disparo desde fuera del área.

Pero el Al-Ahli logró el empate en el minuto 45+3 (el tiempo añadido de la primera parte), por medio del suplente Artem Bondarenko, que marcó de cabeza desde dentro del área, tras recibir un centro de Saad Yislam.

Y en la segunda parte, el Al-Ahli se adelantó en el minuto 59, mediante un penalti ejecutado con éxito por Firas Al-Buraikan, que estampó su primera firma goleadora en la liga esta temporada.

Pero el Al-Feiha volvió a igualar el resultado en el minuto 65, a través del delantero Jayson, que marcó un gol de tiro libre directo que dejó en evidencia al guardameta Al-Shanqeeti, quien no pudo por segunda vez proteger su portería de los disparos de los locales.

Y el Al-Ahli decantó el partido a su favor con un tercer gol en el minuto 70, por medio de Artem Bondarenko, que anotó su segundo gol personal en el encuentro, aprovechando un pase de Valentin Atangana. El gol fue confirmado tras la revisión del videoarbitraje (VAR).



