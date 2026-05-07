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Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Diego Simeone pisa el escudo del Arsenal días después de su discusión con Ben White por hacer lo mismo

D. Simeone
Arsenal
B. White
Atlético Madrid
Arsenal vs Atlético Madrid
Liga de Campeones

Diego Simeone ha sido captado pisando el escudo del Arsenal, un acto de aparente hipocresía ocurrido días después de que criticara a Ben White por hacer lo mismo en el partido de ida.

  • Simeone, envuelto en una polémica por el escudo

    El temperamental entrenador del Atlético de Madrid se ha visto envuelto en una tormenta en las redes sociales tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones a manos del Arsenal. Tras el gol de Bukayo Saka, que dio el 1-0 y el 2-1 global a los Gunners, se grabó a un abatido Simeone rumbo al túnel del Emirates. En vez de eludir el gran escudo del Arsenal, el técnico de 56 años lo pisó, mirando hacia abajo.

    Las imágenes han indignado a la afición del Arsenal, sobre todo tras lo ocurrido en la ida. La mayoría de sus jugadores rodeó el escudo, pero Simeone y José María Giménez lo pisaron, lo que desencadenó críticas de los hinchas locales que observaban desde las gradas sobre el túnel.

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  • La disputa con Ben White

    Las acciones de Simeone llaman la atención por el enfrentamiento que él mismo provocó con White hace una semana. Tras el 1-1 en Madrid, las cámaras lo mostraron golpeando la espalda del defensa en el túnel, molesto porque el inglés había pisado el escudo del Atlético. White se mostró molesto, respondió y luego fue empujado por el técnico. Ahora, ver a Simeone repetir el gesto que condenó ha provocado críticas de hipocresía en las redes, ensombreciendo su conducta tras el partido en Londres.

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    Arteta elogia el ambiente del Emirates

    Mientras Simeone atravesaba el drama del túnel, Mikel Arteta celebraba una noche histórica para el club londinense. El español reconoció el papel de la afición, que empujó al equipo hasta la final de Budapest. «Es fantástico; todos sienten un cambio en la energía y la confianza», afirmó. «Aprovechémoslo bien, conscientes de los márgenes y de la dificultad de lo que buscamos. Es enorme, pero tenemos la capacidad y la convicción para lograrlo».

    Los Gunners tienen cuatro finales: el derbi londinense ante el West Ham el domingo, luego Burnley y Crystal Palace, y por último la cita con el PSG en Budapest.

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