VÍDEO: Diego Simeone persigue a Ben White, del Arsenal, y le da varias palmadas en la espalda mientras surge la extraña teoría de «pisar el escudo»

Tras el partido de ida de semifinales, las tensiones estallaron en el túnel. El enfrentamiento entre Simeone y White se desató por una aparente falta de respeto a las tradiciones del Atlético. Al retirarse del campo en el Metropolitano, White pisó el escudo del club dibujado en el césped frente al túnel, un gesto que muchos consideran un insulto en el fútbol español.

Un jugador del Atlético encaró al lateral, pero fue Simeone quien intervino: lo siguió hasta el túnel, lo palmoteó varias veces en la espalda y, molesto, White se giró y respondió antes de ser empujado dos veces por el técnico.