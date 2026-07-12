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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: David Beckham canta «Wonderwall» con sus hijos Romeo y Cruz; su ex, Victoria, ex Spice Girl, no se une a la celebración de Oasis tras la «especial» victoria de Inglaterra

Inglaterra
D. Beckham
World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega

David Beckham demostró que sigue siendo el mayor seguidor de Inglaterra al cantar a pleno pulmón una canción clásica tras la dramática victoria de los Tres Leones sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial. El ex capitán se mostró muy animado en el Hard Rock Stadium, liderando un coro familiar mientras el equipo de Thomas Tuchel se aseguraba su pase a las semifinales.

  • Una leyenda de los Tres Leones disfruta de una fiesta en Miami

    Inglaterra venció 2-1 a Noruega y avanzó a semifinales del Mundial 2026 en Miami. Beckham, copropietario del Inter Miami y exastro inglés, celebró en las gradas.

    Desde su palco en el Hard Rock Stadium, el exfutbolista de 51 años celebró con puños en alto el pitido final. Acto seguido, los altavoces del estadio retumbaron con el clásico de Oasis «Wonderwall». Beckham, que nunca rehúye un momento patriótico, fue fotografiado del brazo de su hijo Romeo mientras ambos cantaban a pleno pulmón. Aunque compartió la alegría inicial con su marido, Victoria se mantuvo más reservada y dejó las tareas vocales en manos de David y los niños.

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  • Un asunto de familia en las gradas

    Beckham asistió al partido de cuartos de final acompañado por su familia. Romeo y Cruz lucieron camisetas de Inglaterra para animar a los Tres Leones, mientras que Harper, de 15 años, también presenció la histórica victoria. La familia acudió elegante: David llevó un traje azul marino con corbata a juego, y Victoria un top dorado y sus características gafas de sol oversize.

    «¡Qué momento tan increíble en Miami! Estoy muy orgulloso de que el equipo haya alcanzado esta noche las semifinales del Mundial, y celebrarlo con mi familia ha sido muy especial... Gracias, Inglaterra, por regalarle a nuestro país estos momentos», escribió Beckham en su cuenta de Instagram.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nos espera un enfrentamiento en semifinales

    Todo está listo para el espectáculo del miércoles por la noche que dejará boquiabiertas a ambas naciones. Inglaterra se prepara para un histórico encuentro de semifinales contra la Argentina de Lionel Messi en Atlanta. Es el partido que todos los aficionados esperaban, en el que se enfrentarán los actuales campeones y una selección inglesa desesperada por llevarse el título a casa. Beckham, que ya se midió a los sudamericanos en 1998 y 2002, seguirá de cerca cómo la nueva generación busca emular el éxito de 1966.

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