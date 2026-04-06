VÍDEO: Danny Dyer se une a un cántico de aficionados del West Ham, de contenido subido de tono, sobre su hija Dani, antes de ver cómo su yerno, Jarrod Bowen, falla un penalti en la tanda de la FA Cup en la derrota ante el Leeds

Dyer mantiene una relación muy respetuosa y estrecha con el internacional inglés Bowen, lejos de los focos del campo. El técnico, de 48 años, ha hablado con frecuencia de su admiración por la sencillez de Bowen, y ha destacado que el delantero evita las trampas típicas de la fama en el fútbol moderno.

En declaraciones anteriores a talkSPORT sobre el carácter de su yerno, Dyer dijo: «Es lo humilde que es. No ve Match of the Day. Los futbolistas, obviamente, no pueden verse a sí mismos en la tele y Match of the Day solo se emite una vez a la semana, así que pensé que lo vería, pero no lo hace. Me encanta que no lo vea. Juega sus partidos, se dedica a lo suyo y no le gusta mucho hablar de ello. Rara vez hablamos de fútbol. De vez en cuando le envío un mensaje después de un partido o antes de uno; a veces no me hace caso, y me parece bien, pero él simplemente sigue a lo suyo y eso es lo que me encanta de él. No hay nada en él que encaje con el estereotipo del futbolista».