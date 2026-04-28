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Alexander-Arnold - CarvajalGetty/GOAL
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Dani Carvajal pareció burlarse de Trent Alexander-Arnold con un gesto desde el banquillo durante el empate del Real Madrid ante el Real Betis

T. Alexander-Arnold
D. Carvajal
Real Madrid
Real Betis vs Real Madrid
Primera División

Dani Carvajal ha desatado la polémica tras ser captado por las cámaras aparentemente burlándose de su compañero Trent Alexander-Arnold durante el empate del Real Madrid contra el Real Betis. El veterano lateral derecho, cuyos minutos de juego se han reducido considerablemente bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, pareció criticar desde la banda el esfuerzo defensivo del inglés.

  • El gesto de «caminar» dirigido a Alexander-Arnold

    En la segunda parte del partido contra el Betis, las cámaras captaron un momento revelador en el banquillo del Madrid. Cuando Alexander-Arnold —que ha superado a Carvajal en la jerarquía del equipo— no logró seguir a un rival durante un peligroso contraataque, Carvajal reaccionó, aparentemente, ante la falta de urgencia del inglés.

    El veterano defensa fue filmado haciendo un gesto de «caminar» con las manos, como si imitara el trote de Alexander-Arnold mientras el rival avanzaba. Aunque sutil, el gesto se interpretó como una crítica al jugador que ahora ocupa su puesto, avivando las especulaciones sobre la armonía del vestuario.

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  • Las frustraciones de Carvajal

    Esta temporada la atención sobre Carvajal ha pasado de sus logros históricos a su creciente papel secundario en el Real Madrid. El veterano lateral derecho, antes titular indiscutible, ha sido relegado bajo las órdenes de Arbeloa y sufre por la falta de minutos.

    Su última titularidad fue el 7 de abril en el 1-1 contra el Girona; desde entonces solo ha sumado unos minutos ante el Alavés y se quedó en el banquillo en el empate con el Betis, lo que frustra a la leyenda del club.

  • Carvajal(C)Getty Images

    Futuro incierto para el veterano defensa

    El contrato de Carvajal expira este verano y aún no hay confirmación de renovación. Después de más de una década en el club, el jugador de 34 años podría despedirse del Santiago Bernabéu.

    Con los últimos partidos de Liga a la vista, se desconoce si recibirá una despedida a lo grande o si seguirá en el banquillo por detrás de Alexander-Arnold.

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