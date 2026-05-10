El derbi de Glasgow suele ser intenso y tenso, pero Maeda lo marcó con su brillantez técnica.

En un duelo equilibrado, el japonés reaccionó primero a un pase profundo en el área, se elevó y marcó una chilena perfecta que dejó sin reacción al portero del Rangers.

Su audacia y la precisión bajo presión recordaron por qué es clave en la ofensiva del Celtic.



