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Vídeo: ¿Cumplirá su promesa? Infantino sorprende a la selección iraní en el vestuario

Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
World Cup
Belgium vs Irán
Belgium
A. Ghalenoei
M. Taremi
Irán
Nueva Zelanda
EE. UU.
Bélgica

Un mensaje de apoyo contundente del presidente de la FIFA

Varios jugadores iraníes revelaron que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les prometió atender sus quejas por presunto trato discriminatorio en el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Irán, encuadrado en el Grupo 7, empató 2-2 con Nueva Zelanda este martes, mientras que Egipto igualó 1-1 ante Bélgica el lunes.

Jugadores y cuerpo técnico expresaron preocupación por los visados y la logística del viaje.

Tras el empate con Nueva Zelanda, Mehdi Taremi y Mohammad Mohabi revelaron que Infantino visitó el vestuario al final del partido.

Ambos afirmaron que el presidente de la FIFA prometió ayudar al equipo a continuar su andadura en el Mundial.

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  • «Un mensaje contundente para el mundo entero»... ¿Cumplirá Infantino sus promesas?

    En un vídeo difundido en X, Infantino dice a la selección iraní: «El partido de esta noche ha sido muy difícil. Con un poco más de suerte, habrías ganado. Pero habéis demostrado a vuestras familias, amigos, pueblo y al mundo que estáis en el Mundial y lo estáis haciendo muy bien.

    Y añadió: «Sé por lo que estáis pasando y lo entiendo. Sois más fuertes que todo y estáis enviando un mensaje contundente al mundo».

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  • Intervención habitual a la espera de una solución efectiva

    La intervención llegó tras varias quejas de la delegación iraní por problemas logísticos durante el torneo.

    El seleccionador Amir Qalinoi mostró su frustración tras el partido, y Tarmi calificó la situación de «catástrofe» por la ausencia de los responsables de la selección debido a la crisis de visados.

    Infantino ya se había pronunciado anteriormente sobre la ayuda a Irán para llegar al Mundial.

    La implicación de Infantino en el camino de Irán hacia el Mundial no es nueva: a principios de año surgieron dudas sobre su participación tras los ataques estadounidenses contra ese país.

    La semana pasada, durante la inauguración de la Copa del Mundo en Ciudad de México, el presidente de la FIFA reiteró su respaldo a la presencia iraní en el torneo.

    “Estoy muy contento de haber ido en persona a ver a la selección iraní en Turquía en marzo. La gente decía que sería imposible que Irán participara en el Mundial, y les prometí que participarían; y si hubiera tenido que ir en autobús a Teherán y llevarlos yo mismo, lo habría hecho”.

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