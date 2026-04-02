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Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: ¡Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, coprotagonistas! Los aspirantes al título de «el mejor de todos los tiempos» se enfrentan en el nuevo anuncio de la Copa del Mundo de LEGO junto a las estrellas del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Jr

World Cup
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Vinicius Junior

El camino hacia el Mundial de 2026 ha dado oficialmente un giro «de ladrillos», ya que las mayores estrellas del fútbol se han transformado en figuras de LEGO. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan un elenco estelar que incluye al dúo del Real Madrid formado por Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en un nuevo anuncio que sin duda va a arrasar en Internet.

  • Los pilares de la grandeza

    La cuenta atrás para el Mundial de 2026 ha dado un giro creativo gracias a la colaboración oficial de Lego con cuatro de los mayores iconos del fútbol. Ronaldo, Messi, Mbappé y Vinícius Jr. se han convertido en minifiguras oficiales para encabezar la nueva colección «Editions». Esta colaboración llega tras el éxito del trofeo del Mundial de Lego, y desplaza el foco de atención de los trofeos a las estrellas individuales que definen este deporte. Los sets están diseñados para celebrar la «cultura creativa del fútbol», ofreciendo a los aficionados una forma de interactuar con sus ídolos a través de construcciones técnicas y obras de arte listas para exhibir.

    El cuarteto protagoniza el nuevo anuncio, compitiendo para completar un trofeo de la Copa del Mundo de LEGO en una mesa, antes de que un niño intervenga para terminar el trabajo y coloque su propia figura personalizada en la parte superior. Ronaldo y Messi, candidatos al título de «los mejores de todos los tiempos», ya aparecieron juntos en una famosa campaña de Louis Vuitton, jugando al ajedrez sobre uno de los maletines con diseño de tablero de ajedrez característicos de la marca.

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  • Iconos en sus propias palabras

    La edición incluye sets coleccionables que reflejan sus trayectorias únicas, su estilo característico y detalles ocultos que los aficionados podrán descubrir. Desde construcciones cinematográficas de «Momentos destacados del fútbol» hasta sets a gran escala de Ronaldo y Messi como «Leyendas del fútbol», la colección invita a los aficionados de todas las edades a construir, exhibir y celebrar su pasión por el fútbol en casa. El set de CR7 forma una base escultural de ladrillos en forma de R que muestra los colores de Portugal y el icónico CR7 de Ronaldo. En el interior del modelo, los aficionados pueden encontrar detalles ocultos que trazan la trayectoria de Ronaldo, junto con una minifigura LEGO de Ronaldo y una placa coleccionable. El set de Messi permite a los aficionados recrear un momento de la magia de Messi construido sobre una base de ladrillos en forma de M con los colores nacionales de Argentina y un destacado «10» como número de camiseta.

    Por su parte, el set de Vini Jr. es una explosión de energía brasileña, construido sobre una base de ladrillos en forma de V con los colores nacionales de Brasil y el característico número 7 de Vini Jr. Y el set de Mbappé se ha presentado con velocidad, precisión y estilo francés, construido sobre una elegante base de ladrillos en forma de M con los colores nacionales de Francia y un destacado número 10, que representa su dorsal. 

  • LEGO Messi Ronaldo Vini Jr MbappeLEGO

    ¿Y ahora qué?

    Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, estas cuatro estrellas siguen acaparando la atención del fútbol mundial. Messi sigue liderando al Inter de Miami en la MLS, mientras que Ronaldo sigue demostrando su olfato goleador en la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr. Por su parte, Mbappé y Vinícius luchan actualmente por conquistar títulos con el Real Madrid en La Liga y la Liga de Campeones. Y, en menos de tres meses, competirán con sus respectivas selecciones para hacerse con el trofeo más codiciado.