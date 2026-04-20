El capitán del Al-Nassr abrió el marcador en el minuto 11 del partido de cuartos de final contra el Al Wasl, en el estadio Zabeel de Dubái. Tras rematar un centro preciso de Boushal, Ronaldo anotó su gol 970 como profesional, acercándose aún más a la cifra histórica de 1.000 goles. A pesar de su dominio, el jugador de 41 años escuchó los habituales cánticos de «Messi, Messi» de la afición rival. Ronaldo respondió con dos gestos desafiantes que se hicieron virales. El astro portugués se llevó el dedo a los labios para pedir silencio y luego mostró un gesto de calma, recordando que él seguía mandando en el partido.
Traducido por
VÍDEO: Cristiano Ronaldo responde con un gesto desafiante a los cánticos de «Lionel Messi» de la afición rival, tras la clasificación del Al-Nassr para las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC
Ronaldo acalla a los que le provocan con lo de «Messi»
Mira el vídeo
La sustitución depende del rendimiento clínico
El Al-Nassr fue superior y ganó 4-0. Tras el gol de Ronaldo, Íñigo Martínez marcó el segundo en el 24’ y, dos minutos después, Abdulelah Al-Amri el tercero. Sadio Mané cerró la cuenta en el 80’. Ronaldo, que ya había hecho lo más difícil, fue reemplazado por Abdullah Al-Hamdan en el 67'. En su estadía en el campo sumó 24 toques y tres disparos, y siguió siendo el referente ofensivo de un Al-Nassr cada vez más sólido en la competición continental.
- AFP
La atención se centra ahora en la semifinal
Los cuartos de final de la Región Oeste estaban programados para el 3-10 de marzo, pero la AFC los pospuso por la guerra de Irán y decidió jugarlos a partido único en sedes centralizadas. El triunfo de Al-Nassr lo lleva a semifinales contra Al Ahli SC de Catar el miércoles; el ganador enfrentará al Gamba Osaka japonés, ya clasificado para la final.