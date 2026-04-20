VÍDEO: Cristiano Ronaldo responde con un gesto desafiante a los cánticos de «Lionel Messi» de la afición rival, tras la clasificación del Al-Nassr para las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC

El capitán del Al-Nassr abrió el marcador en el minuto 11 del partido de cuartos de final contra el Al Wasl, en el estadio Zabeel de Dubái. Tras rematar un centro preciso de Boushal, Ronaldo anotó su gol 970 como profesional, acercándose aún más a la cifra histórica de 1.000 goles. A pesar de su dominio, el jugador de 41 años escuchó los habituales cánticos de «Messi, Messi» de la afición rival. Ronaldo respondió con dos gestos desafiantes que se hicieron virales. El astro portugués se llevó el dedo a los labios para pedir silencio y luego mostró un gesto de calma, recordando que él seguía mandando en el partido.