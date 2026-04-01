Ronaldo ha vuelto a entrenar a pleno rendimiento con el Al-Nassr tras recuperarse de una lesión en el muslo que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante el parón internacional. El jugador, de 41 años, ha disipado las dudas sobre su estado físico al completar la sesión del martes sin limitaciones. Para celebrar su regreso, el legendario delantero se ha hecho viral al marcar un audaz gol de tacón durante un entrenamiento.
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VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca un impresionante gol de tacón en un entrenamiento del Al-Nassr antes de volver a la Liga Profesional de Arabia Saudí
Vuelve por todo lo alto a Riad
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La decisiva carrera por el título del Al-Nassr
El regreso del veterano delantero a su mejor forma física llega en un momento crucial, ya que el Al-Nassr busca consolidar su posición en lo más alto de la Liga Profesional Saudí durante la recta final de la temporada. Una victoria este viernes contra el Al-Najma permitiría al gigante de Riad mantener su importante ventaja en el primer puesto, manteniéndose firmemente por delante de un implacable grupo de perseguidores que incluye a sus rivales por el título, el Al-Hilal y el Al-Ahli. Se espera que Ronaldo lidere la delantera del Al-Nassr.
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La mirada puesta en el Mundial de 2026
Más allá de sus ambiciones inmediatas con el club, el legendario delantero está gestionando meticulosamente su carga de trabajo físico para asegurarse de llegar al Mundial de 2026 con Portugal en plena forma. Este enfoque calculado de su recuperación y su régimen de entrenamiento está diseñado para compaginar el dominio en la liga nacional con la resistencia necesaria para liderar a Portugal en Norteamérica.