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Khaled Mahmoud

Traducido por

VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca su gol 100 en la Liga Profesional de Arabia Saudí y João Félix hace un hat-trick, acercando al Al-Nassr al título

C. Ronaldo
J. Felix
Al Nasr FC
Al Shabab vs Al Nasr FC
Al Shabab
1ª División

Cristiano Ronaldo alcanzó otro hito al llegar a 100 goles en la Liga Profesional de Arabia Saudí, en la victoria 4-2 del Al-Nassr sobre Al Shabab. Joao Félix, imparable, anotó un hat-trick que sitúa a los visitantes cinco puntos arriba en la tabla.

  • CR7 alcanza los 100 goles en Arabia Saudí

    En el minuto 75, el legendario delantero sentenció el partido y escribió su nombre en la historia al llegar a 100 goles en la liga saudí. Ronaldo remató de primera con la izquierda un centro raso de Sadio Mané y puso el 3-1 para el Al-Nassr.

    Alcanzar el centenar en menos de cuatro temporadas demuestra su eficacia e impacto desde su llegada en 2022. Fue su tanto número 26 esta campaña, recordando que, a sus 41 años, sigue siendo el motor del ataque de Al-Nassr.

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  • Félix se lleva todo el protagonismo con un hat-trick

    Aunque Ronaldo acaparó los titulares con su hito, fue Félix quien marcó el ritmo del partido desde el pitido inicial. El exjugador del Chelsea y del Atlético de Madrid abrió el marcador en el minuto 3 y duplicó la ventaja en el 10, gracias a un brillante pase de Abdulrahman Ghareeb. Félix fue el motor de todo lo positivo del equipo de Jorge Jesus a lo largo de la noche.

    En el 98, transformó un penalti que sentenció el 4-2. Además, su asistencia en profundidad a Mané permitió el histórico gol 100 de Ronaldo en la segunda parte.

  • El próximo partido será contra el Al-Hilal.

    Yannick Carrasco recortó distancias para el Al-Shabab en el 30’ con una gran jugada individual, reavivando las esperanzas locales y obligando al líder a defenderse en un tenso tramo central. Tras el segundo tanto de Ronaldo, Ali Al-Bulaihi recortó distancias en el 80’, pero Al-Nassr aguantó y sentenció con un penalti de Félix en el 90’.

    La victoria clave eleva al Al-Nassr a 82 puntos en 32 jornadas, con cinco de ventaja sobre el Al-Hilal tras un partido más disputado y con el gran duelo ante el segundo clasificado próximo. Dirigido por Jesús, el equipo aspira al título, sobre todo con Ronaldo marcando ante todos los rivales esta temporada.



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