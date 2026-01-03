VIDEO: Cristiano Ronaldo y Joao Felix enfurecidos por el director deportivo de Al-Ahli que corre a su lado en una salvaje celebración postpartido mientras Al-Nassr pierde su racha invicta
Ronaldo y Félix enfurecidos
Cristiano Ronaldo y Joao Félix estaban furiosos cuando Rui Pedro Braz entró al campo y celebró con su portero, segundos después de que se pitara el final. Las celebraciones no fueron una sorpresa, dado que Ahli acababa de terminar el inicio invicto de Nassr en la campaña de la Saudi Pro League. Ivan Toney anotó un doblete, mientras que Merih Demiral también marcó, antes de trolear a Ronaldo en las redes sociales. El exjugador del Real Madrid y Juventus fue culpable de fallar una clara oportunidad en la segunda mitad mientras Nassr fue vencido, y sufrieron un golpe a sus esperanzas de título.
Mira el clip
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén análisis de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
El directivo de Al-Ahli se disculpa con Ronaldo
A Bola informa que Braz ya ha estado en contacto tanto con Ronaldo como con Félix para disculparse, junto con el entrenador Jorge Jesus. Se dice que explicó que su portero estaba molesto en el descanso debido a un error en la primera parte, y que solo intentó mostrar su apoyo. Afirma que el incidente fue un "malentendido", aunque se dice que entendió que su celebración podría haber sido vista como provocativa, y que no había querido causar ninguna ofensa.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
El Nassr ahora está en la cima de la Saudi Pro League, pero estarán mirando firmemente sobre sus hombros. Están solo dos puntos por delante de Al-Hilal, que tiene un partido menos. El Nassr aún no ha ganado el título de liga con Ronaldo en su plantilla, y claramente están desesperados por lograrlo. Si hubiera estado más certero en sus disparos el viernes, estarían en una posición mucho más ventajosa.