VIDEO: Cristiano Ronaldo y Joao Felix enfurecidos por el director deportivo de Al-Ahli que corre a su lado en una salvaje celebración postpartido mientras Al-Nassr pierde su racha invicta

Cristiano Ronaldo y Joao Félix estaban furiosos cuando Rui Pedro Braz entró al campo y celebró con su portero, segundos después de que se pitara el final. Las celebraciones no fueron una sorpresa, dado que Ahli acababa de terminar el inicio invicto de Nassr en la campaña de la Saudi Pro League. Ivan Toney anotó un doblete, mientras que Merih Demiral también marcó, antes de trolear a Ronaldo en las redes sociales. El exjugador del Real Madrid y Juventus fue culpable de fallar una clara oportunidad en la segunda mitad mientras Nassr fue vencido, y sufrieron un golpe a sus esperanzas de título.