VÍDEO: Cristiano Ronaldo, inconsolable, se desploma en el banquillo, incrédulo, después de que un error del portero del Al-Nassr impidiera la celebración del título

Riad esperaba celebrar el título, pero Al-Nassr no pudo abrir el champán tras empatar 1-1 con Al-Hilal. Todo iba a favor del equipo de Jorge Jesus hasta el minuto 98. En un momento de locura, un desastroso gol en propia puerta tras un potente saque de banda dejó atónita a la afición y a los jugadores en shock.

El portero brasileño Bento falló al calcular la trayectoria bajo presión. El empate mantiene a Al-Nassr líder, pero obligado a ganar al Damac FC en la última jornada para ser campeón. Un golpe duro tras dominar gran parte del partido gracias al gol inicial de Mohamed Simakan.



