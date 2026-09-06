El divertido incidente se produjo cuando Danilo recibió un papel con instrucciones tácticas desde el banquillo local en un duelo muy igualado. Colocándose justo al lado del defensor, Ronaldo aprovechó con picardía la ocasión para echar un vistazo a las notas antes de que Danilo se diera cuenta de sus travesuras. Aunque ese intercambio desenfadado rebajó brevemente la tensión sobre el césped, el capitán del Al-Nassr no pudo evitar la primera derrota de la temporada de su equipo después de que Predrag Rajkovic evitara su mejor ocasión.