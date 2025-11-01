VIDEO: ¡De tal palo tal astilla! Cristiano Jr sigue los pasos de su padre Cristiano Ronaldo al anotar su primer gol con la selección sub-16 de Portugal con una definición clínica
Un legado despertado en Antalya
La selección sub-16 de Portugal está disfrutando de una racha de buen rendimiento, logrando su segunda victoria consecutiva en el torneo de la Copa de Federaciones tras una victoria por 2-0 sobre Turquía en su debut. En el minuto 42, Carlos Moita metió un pase perfecto, y el joven Cristiano, demostrando la calma y precisión que corre en la familia, lanzó un disparo raso con el pie derecho al rincón más lejano. Rafael Cabral duplicó la ventaja en el minuto 65, antes de asegurar el resultado con un segundo gol en el tiempo de descuento. Pero todas las miradas estaban puestas en el joven al que cariñosamente llaman Cristianinho. Después de años de ser visto como “el hijo de Cristiano Ronaldo”, ahora está comenzando a forjar su propia reputación.
Mira el clip
Un viaje futbolístico a través de continentes
La educación futbolística del joven delantero ha sido tan global como la carrera de su padre. Después de haber pasado tiempo en las academias juveniles del Real Madrid y la Juventus, Cristiano Jr. forma ahora parte de la academia del Al-Nassr en Arabia Saudita, donde su padre sigue brillando en la Saudi Pro League. El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones siempre ha hablado abiertamente sobre el potencial futbolístico de su hijo. Pero también ha sido cuidadoso al equilibrar el elogio con perspectiva.
"Él es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder," dijo. "No ejerzo una gran presión; ejerzo un poco. Ya tiene presión por ser el hijo de Cristiano. Déjalo cometer sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda convertirse en un jugador profesional."
A principios de este año, deslumbró con la selección Sub-15 de Portugal en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, anotando dos veces en la final para llevar a su equipo a una victoria de 3-2 sobre los anfitriones. Es un trabajo difícil crecer como el hijo de Ronaldo. Cada toque, cada gol, especialmente cada fallo, inevitablemente se comparará con la brillante carrera de su padre. El legado de Ronaldo padre en el escenario internacional es simplemente asombroso, ya que ha anotado 143 goles en 225 apariciones con Portugal, el más en la historia. Guió a Portugal a su primer triunfo en el Campeonato Europeo en 2016 y a dos títulos subsecuentes de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025. Para Ronaldo Jr., el desafío no es replicar ese récord sino forjar el suyo propio. Sin embargo, si el gol del sábado fue una indicación, está siguiendo ese camino con una confianza notable.
Cristiano Ronaldo sigue brillando en Arabia Saudita
Mientras su hijo acaparaba titulares en Turquía, Ronaldo Sr. estaba ocupado escribiendo otro capítulo de su propia historia en Arabia Saudita. El jugador de 40 años una vez más vino al rescate de Al-Nassr, anotando dos veces, incluyendo un penal en el último minuto, para asegurar una victoria por 2-1 remontando contra Al-Feiha. Fue un paralelo adecuado ya que padre e hijo marcaron para club y país con pocas horas de diferencia. Mientras tanto, el próximo partido para la selección sub-16 de Portugal es un enfrentamiento con Inglaterra el 4 de noviembre.