VÍDEO: «Corre como un caballo salvaje»: Riccardo Calafiori, objeto de burlas por parte del Mansfield Town después de que los Gunners eliminaran al equipo de la League One de la FA Cup

Arteta había optado por hacer muchos cambios, dando descanso a estrellas como Declan Rice y Viktor Gyokeres, aunque Calafiori y Leandro Trossard fueron titulares. La decisión puede haber sido contraproducente, ya que ninguno de los dos jugadores pudo terminar el partido: el internacional belga fue el primero en salir, necesitando atención médica en el campo antes de ser sustituido por Piero Hincapie en el minuto 38.

Luego, en el minuto 76, Calafiori cayó al suelo agarrándose la pierna y finalmente fue sustituido por el joven Jaden Dixon. En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, un preocupado Arteta confirmó que la doble sustitución no fue táctica, admitiendo que ambos jugadores tenían problemas físicos que le obligaron a tomar esa decisión en los últimos compases del partido.

El entrenador del Arsenal fue tajante sobre el estado de sus estrellas, según Football London: «Los dos tenían pequeñas molestias. No se sentían cómodos para continuar. Y yo sabía que esto podía pasar, especialmente en las condiciones en las que estamos jugando hoy. Así que tuvimos que sacarlos». Esta noticia es especialmente frustrante para los fieles seguidores de los Gunners, ya que Calafiori acaba de regresar de una lesión muscular que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante 10 partidos.