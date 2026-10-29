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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Vídeo: con guion de Hollywood, el hat-trick de Cristiano Ronaldo guía al Al Nassr a una dramática victoria ante el Al Khaleej

Al Nasr FC vs Al Kholood
Al Nasr FC
Al Kholood
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

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En una noche que mantuvo la respiración contenida hasta sus últimos instantes, el Al Nassr acaparó los focos tras lograr una emocionante victoria sobre el Al Khaleej por 5-3, la noche del jueves, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un duelo que vivió vuelcos dramáticos y una destacada actuación del capitán portugués Cristiano Ronaldo, que anotó tres goles.

El Al Nassr elevó así su cuenta a 28 puntos en el segundo puesto, empatado con el Al Qadisiyah, líder provisional, y por detrás de ambos se sitúa el Al Hilal con 27 puntos.

El duelo no fue sencillo para el Al Nassr, que se encontró ante un rival obstinado que se negó a rendirse pese a los intentos del conjunto por imponer su dominio, de modo que el partido se convirtió en un enfrentamiento abierto a todas las posibilidades, antes de que los locales sellaran la victoria gracias a su eficacia ofensiva y al brillo de sus estrellas en los momentos decisivos.

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