A once minutos del final en Atlanta, Egipto ganaba 2-0 a los campeones del mundo y tenía en la mano su primer pase a cuartos. Pero una reacción argentina en los últimos minutos lo cambió todo: Cristian Romero recortó en el 79, Lionel Messi igualó y Enzo Fernández, de cabeza en el descuento, dio la victoria a la Albiceleste.

Cuando el árbitro francés François Letexier pitó el final, la euforia se tornó desesperación. Los jugadores egipcios cayeron al suelo, incrédulos, tras perder una ventaja de dos goles. Pero al regresar a su sede, cientos de aficionados los aguardaban para reconocer su esfuerzo, y un emocionado Salah aplaudió con sus compañeros a la afición.