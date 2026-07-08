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VÍDEO: Con el corazón encogido, Mohamed Salah y la selección de Egipto se ponen en pie y aplauden tras recibir una calurosa bienvenida de los aficionados en el hotel del equipo, pese a perder contra Argentina en el Mundial
Los Pharaohs se quedan a las puertas de la victoria en un emocionante partido en Atlanta
A once minutos del final en Atlanta, Egipto ganaba 2-0 a los campeones del mundo y tenía en la mano su primer pase a cuartos. Pero una reacción argentina en los últimos minutos lo cambió todo: Cristian Romero recortó en el 79, Lionel Messi igualó y Enzo Fernández, de cabeza en el descuento, dio la victoria a la Albiceleste.
Cuando el árbitro francés François Letexier pitó el final, la euforia se tornó desesperación. Los jugadores egipcios cayeron al suelo, incrédulos, tras perder una ventaja de dos goles. Pero al regresar a su sede, cientos de aficionados los aguardaban para reconocer su esfuerzo, y un emocionado Salah aplaudió con sus compañeros a la afición.
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La polémica sobre el VAR acapara toda la atención
Los aficionados apoyaron, pero el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, criticó el arbitraje. Señaló varias decisiones del VAR que perjudicaron a su equipo, como el gol anulado a Mostafa Zico por una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez al inicio de la jugada. Aunque el contacto fue mínimo, la intervención del VAR evitó lo que habría sido el 2-0.
«No hemos visto respeto ni juego limpio», afirmó Hassan. «Nos anularon un penalti que ni siquiera revisó el VAR, y nuestro segundo gol fue anulado de forma sorprendente. Todos vimos cómo Alexis Mac Allister tiraba de la camiseta y no hubo revisión. La vida es injusta, ¿por qué el deporte no lo es?».
- AFP
Dudas sobre el futuro de Salah con la selección
Con la campaña norteamericana llegando a su fin, la atención se centra en el futuro de su figura clave. Mohamed Salah se despide del torneo con un gol, marcado ante Nueva Zelanda, y fue clave cuando Egipto sorprendió a Argentina con un 2-0. Sin embargo, tendrá 38 años en 2030, así que se duda de que vuelva a liderar el ataque de los Faraones en otra fase final.
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