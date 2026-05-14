VÍDEO: Cavan Sullivan, joven delantero del Philadelphia Union y futuro jugador del Manchester City, marca su primer gol en la MLS con solo 16 años

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El primer gol de Cavan Sullivan en la MLS marca otro hito en una de las carreras juveniles más seguidas del fútbol estadounidense. El joven de 16 años del Philadelphia Union impulsó la remontada en los últimos minutos contra el Orlando City SC, añadiendo un nuevo logro a su palmarés, que ya incluye un contrato profesional a los 14 años y dos goles en la Copa de Campeones de la CONCACAF este año contra el Defence Force F.C. A pesar de sus esfuerzos, el Union cayó 4-3.