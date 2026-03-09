VÍDEO: Caos total en Brasil cuando los jugadores y el cuerpo técnico del Cruzeiro y el Atlético Mineiro se enzarzan en una violenta pelea a puñetazos y patadas en unas escenas vergonzosas sobre el terreno de juego que acaban con un récord de 23 tarjetas rojas

Según el medio de comunicación brasileño Globo, Hulk es una de las 23 personas a las que se les ha mostrado una tarjeta roja retrospectiva. Detallan cómo el árbitro del partido, Matheus Delgado Candancan, no pudo confirmar oficialmente las expulsiones en ese momento debido al caos reinante en el terreno de juego.

Se dice que su informe del partido incluía la siguiente anotación sobre Everson: «Tras sufrir una falta, derribó a su oponente, se abalanzó sobre él y le golpeó brutalmente en la cara con la rodilla al número 88. Aclaro que, tras esta acción, se produjo una pelea generalizada que imposibilitó la expulsión con tarjeta roja».

Añadió sobre Christian: «Por golpear a su oponente, el número 22, en la cabeza con la espinilla, utilizando una fuerza excesiva y una gran intensidad, cuando el balón ya estaba en poder del portero. Aclaro que, tras esta acción, se produjo una pelea generalizada, lo que imposibilitó mostrar la tarjeta roja».

Candancan continuó hablando de los que habrían visto la tarjeta roja: «Expulsado por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea tras el final del partido, y no fue posible mostrar la tarjeta roja debido al caos».

Globo informa de que 12 miembros de las filas del Cruzeiro se enfrentan a sanciones, junto con 11 del Atlético Mineiro, entre los que se encuentra el ex lateral izquierdo del Atlético de Madrid y del Nottingham Forest, Renan Lodi.