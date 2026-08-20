El enfrentamiento estalló en el minuto 12 del tiempo añadido, cuando Quinn Sullivan, hermano mayor y compañero de equipo de Cavan, cayó dentro del área. El defensa de Inter Miami Ian Fray pareció pasar por encima de Quinn y después pisarle, algo que Quinn no se tomó bien por el contacto físico adicional.

Después de que Quinn derribara a Fray como respuesta, Cavan entró en la acción cerca de la jugada para defender a su hermano, mientras la situación se intensificaba rápidamente entre ambos equipos. Cavan y el centrocampista de Miami Yannick Bright empezaron a empujarse mientras intervenían sus compañeros.

Una vez se calmó todo tras las conversaciones con el árbitro, tanto Cavan como Bright vieron la tarjeta roja, mientras que Quinn recibió una amarilla por su papel en la tangana.