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Philadelphia Union v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Caos en la MLS, con Cavan Sullivan y Yannick Bright expulsados en un final muy caliente del empate entre Inter Miami y Philadelphia Union

Inter Miami CF
Philadelphia Union
C. Sullivan
Y. Bright
Philadelphia Union vs Inter Miami CF
Major League Soccer

El prodigio del Philadelphia Union Cavan Sullivan recibió la primera tarjeta roja de su carrera durante un caótico empate 2-2 contra el Inter Miami de Lionel Messi. El jugador de 16 años, que pondrá rumbo al Manchester City, fue expulsado en el tiempo añadido final después de salir corriendo a defender a su hermano durante una pelea multitudinaria junto a la banda.

  • Sullivan ve la roja en el caos de Miami

    La sensación del Philadelphia Union, Sullivan, alcanzó el miércoles 19 de agosto un hito en su carrera poco deseable. El prodigio de 16 años fue expulsado en los dramáticos instantes finales del empate 2-2 ante el Inter Miami de Messi.

    El partido terminó con mucha tensión, cuando los ánimos se caldearon en el tiempo añadido. Sullivan vio una roja directa tras una tangana entre varios jugadores, lo que supuso la primera expulsión de su joven carrera profesional.

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  • El amor fraternal provoca una trifulca en el tiempo añadido

    El enfrentamiento estalló en el minuto 12 del tiempo añadido, cuando Quinn Sullivan, hermano mayor y compañero de equipo de Cavan, cayó dentro del área. El defensa de Inter Miami Ian Fray pareció pasar por encima de Quinn y después pisarle, algo que Quinn no se tomó bien por el contacto físico adicional.

    Después de que Quinn derribara a Fray como respuesta, Cavan entró en la acción cerca de la jugada para defender a su hermano, mientras la situación se intensificaba rápidamente entre ambos equipos. Cavan y el centrocampista de Miami Yannick Bright empezaron a empujarse mientras intervenían sus compañeros.

    Una vez se calmó todo tras las conversaciones con el árbitro, tanto Cavan como Bright vieron la tarjeta roja, mientras que Quinn recibió una amarilla por su papel en la tangana.

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  • imago-sport-1081362584.jpgIcon Sportswire

    Una suspensión amenaza antes del viaje a Austin

    Como consecuencia de su expulsión contra el Inter Miami, Sullivan deberá cumplir ahora una suspensión inmediata de un partido. El centrocampista se perderá el próximo encuentro de la MLS del Philadelphia Union, a domicilio contra el Austin FC, el domingo 23 de agosto. Esta ausencia obligada frenará temporalmente su impulso en una campaña por lo demás estelar para el conjunto de la Conferencia Este.

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