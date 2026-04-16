VÍDEO: «¡Cállate!» - Jude Bellingham y Vinicius Junior se enfrentan durante la derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich

El entrenador Álvaro Arbeloa debe restablecer la armonía entre sus dos delanteros antes de que se reanuden las competiciones nacionales contra el Deportivo de Alavés. Tras la eliminación europea, la química del equipo se examina con lupa, pues intentan remontar nueve puntos en la lucha por el título. Resolver pronto esta fricción es clave para mantener la concentración y evitar que una temporada frustrante termine sin títulos.