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VÍDEO: «¡Cállate de una p*ta vez!» - El nuevo entrenador del Chelsea, implicado en una acalorada trifulca mientras Xabi Alonso se ve obligado a intervenir
Estalla la tensión en la banda en Malasia
Alonso se vio en el centro de la acción por todos los motivos equivocados durante el último amistoso de pretemporada del Chelsea, ya que se vio obligado a sujetar físicamente a su propio cuerpo técnico. El incidente se desencadenó poco después de la hora de partido, cuando el defensa del Johor Darul Ta'zim Antonio Glauder entró con una peligrosa tackleada por detrás sobre el delantero del Chelsea Liam Delap, que ya había transformado dos penaltis anteriormente en el encuentro.
El nuevo entrenador de jugadas a balón parado, MacPhee, incorporado recientemente desde el Aston Villa, fue el más contundente en su desaprobación. Se vio al técnico escocés dirigirse airadamente hacia el banquillo rival para enfrentarse al cuerpo técnico del JDT. Según las imágenes de vídeo del incidente, presuntamente se captó al nuevo técnico del Chelsea gritando "shut the f*** up" a sus homólogos.
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La disputa contractual deja el partido en la confusión
La tensión no remitió cuando sonó el pitido final del empate 3-3, ya que estalló una nueva polémica por el formato del partido. Aunque se esperaba que el duelo se resolviera en los penaltis, la obligatoria tanda de penaltis posterior al partido fue cancelada inesperadamente por los árbitros y los organizadores locales.
El jefe de operaciones del primer equipo del Chelsea, Kevin Campello, se mostró especialmente indignado por la decisión de permitir que el conjunto malasio abandonara el terreno de juego sin que se disputara la tanda. Se vio a Campello en una acalorada discusión con el equipo arbitral y, en un momento dado, gritó: "¡Está escrito en el contrato!"
- Getty Images Sport
Alonso arma su revolución en el cuerpo técnico
La llegada de MacPhee forma parte de una reestructuración más amplia del cuerpo técnico bajo el mando de Alonso, que busca implantar los mismos estándares meticulosos que le llevaron a lograr un éxito histórico en el Bayer Leverkusen. El entrenador, conocido por su característica melena rubia y larga, fue una figura clave junto a Unai Emery durante el ascenso del Villa a los puestos de Champions League. Al incorporar a especialistas como MacPhee, Alonso intenta corregir las deficiencias tácticas, especialmente a balón parado, que lastraron al Chelsea en sus recientes finales de temporada en la zona media de la tabla.
Concluida ya la gira por Asia, el Chelsea regresará a Stamford Bridge para dar los últimos retoques a su plan táctico. La temporada oficial arrancará el 24 de agosto, cuando el Chelsea realice el corto desplazamiento para medirse a su rival del oeste de Londres, el Fulham. Después de los errores defensivos y la volatilidad en la banda mostrados en Malasia, Alonso estará desesperado por ver una actuación más disciplinada en Craven Cottage.
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