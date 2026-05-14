VÍDEO: «Bukayo es uno de los nuestros y eso lo es todo»: Saka reacciona a la «preciosa» carta de un aficionado del Arsenal

La carta dice: «Bukayo Saka. ¿Qué más puedo decir? No es solo un nombre: hace saltar al North Bank. El regate de hombro, el remate. Es la esperanza con la camiseta de extremo.

Por él los niños del norte de Londres recortan con la izquierda y creen. Es el chico que celebra con una sonrisa un 3-0 al Real Madrid, como un aficionado más. Bukayo Saka es uno de los nuestros.

A pesar de los golpes, la presión y las expectativas, Bukayo es alegría, resiliencia y esperanza. Su camino demuestra que los sueños se cumplen. Bukayo es uno de los nuestros, y para un aficionado del Arsenal, eso lo es todo».