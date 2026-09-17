El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, siguió acaparando las miradas en los campos saudíes, después de protagonizar una acción excepcional durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun, confirmando una vez más que posee cualidades especiales para lidiar con los balones más difíciles.
El brillo de Bounou llegó durante la gran victoria del Al-Hilal sobre el Al-Taawoun por 6-0, en el partido que enfrentó a ambos dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Roshn Saudi League, después de detener un potente disparo de una manera que despertó la admiración de los seguidores.