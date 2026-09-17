La forma en que Bono detuvo el balón no fue fruto de la casualidad, ya que el guardameta marroquí había protagonizado una acción similar durante el pasado Mundial, cuando atajó con maestría un penalti desde la posición de pie durante el enfrentamiento ante los Países Bajos en los octavos de final.

Aquella forma se convirtió en una de las jugadas más destacadas en la trayectoria de Bono, después de que sus paradas contribuyeran a ayudar a la selección de Marruecos a continuar su camino en el torneo, antes de que el guardameta marroquí volviera a repetirla, esta vez con la camiseta del Al-Hilal.

De esta manera, Bono sigue confirmando su fuerte presencia con el Al-Hilal, ya sea a través de las paradas decisivas o de las jugadas excepcionales que otorgan al equipo una mayor seguridad en los partidos, manteniéndose como uno de los guardametas más destacados de los campos sauditas.