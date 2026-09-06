Los hombres de Sage se preparan ahora para una exigente prueba a tres bandas en Selhurst Park, que comenzará con un duelo entre semana de la Carabao Cup contra el Middlesbrough. El Crystal Palace regresará rápidamente a la acción en la Premier League ante el Ipswich Town antes de iniciar su fase de liga de la UEFA Europa League frente al gigante polaco Lech Poznan. Tener que compaginar en rápida sucesión las exigencias de las eliminatorias coperas, la dinámica liguera y las ambiciones continentales pondrá de inmediato a prueba la profundidad de la plantilla del Palace y sus nuevos fichajes.