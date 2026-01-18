VIDEO: ¿Autogol del año en la League One? Insólito error decide el triunfo del Stockport

Stockport se impuso 3-2 el sábado en un partido que será recordado, sobre todo, por el insólito autogol del portero Ben Hinchliffe.

El conjunto local abrió el marcador gracias a un autogol del defensor de Rotherham, Sean Raggett. Sin embargo, justo antes del descanso llegó la jugada más increíble del encuentro: Hinchliffe intentó despejar el balón, lo estrelló en la espalda de su compañero Joe Olowu y lo vio rebotar por encima de él hasta terminar dentro de su propia portería.

Más tarde, Cameron Dawson firmó el tercer autogol del partido, devolviéndole la ventaja a Stockport (2-1). Finalmente, Sam Nombe y Benony Breik Andresson cerraron el marcador en un vibrante duelo de cinco goles.