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VÍDEO: Ashley Cole consagra a Kyle Walker como uno de los mejores laterales de la historia de la Premier League, mientras que la leyenda del Chelsea afirma con humildad que Andy Robertson es mejor que él
Cole valora a Robertson por encima de sí mismo
En la entrevista concedida a GOAL durante los London Football Awards, en colaboración con la Willow Foundation, a Cole se le presentaron varios defensas para que los eligiera, ya fuera para pasar a la siguiente ronda o para eliminarlos, en un formato de eliminatoria. Cuando le tocó enfrentarse a Andy Robertson, Cole eligió al jugador del Liverpool, mientras que se decantó por Walker en lugar del exdefensa del Manchester United Gary Neville. También participaron jugadores como Patrice Evra, John Arne Riise y Branislav Ivanovic, y finalmente Walker se proclamó ganador.
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Una suerte disfrazada para el Burnley
Walker ha tomado la decisión de poner fin a su carrera con los Tres Leones, y se retira con 96 partidos internacionales a sus espaldas. Mientras el mundo del fútbol en general celebra su legado, el entrenador del Burnley, Scott Parker, se ha visto obligado a asimilar la noticia de que su defensa estrella abandona la selección nacional. Parker no tardó en destacar el impacto que Walker ha tenido en la escena internacional, señalando que su ausencia supondrá un cambio significativo para el país. «Su contribución a la Premier League sigue ahí», dijo Parker, según cita elBurnley Express. «Pero lo que ha aportado a Inglaterra también ha sido sencillamente extraordinario. El número de partidos internacionales que ha disputado, el nivel de calidad al que ha jugado, los torneos en los que ha participado… realmente ha sido un referente fundamental para nosotros como nación».
El entrenador de los Clarets cree que esta decisión, con suerte, resultará ser una bendición disfrazada para las esperanzas de permanencia del Burnley, ya que permite a Walker conservar sus energías durante las agotadoras concentraciones internacionales. Al hablar de la decisión del jugador de dar un paso atrás, Parker añadió: «Hemos sido testigos de su calidad durante muchos, muchos años, pero él ha decidido tomar esa decisión y lo hace con nuestro pleno apoyo. Sentía que era la decisión que quería tomar y, obviamente, esto le da algo de tiempo durante las concentraciones internacionales y esperamos que también nos ayude a nosotros en ese sentido».
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El futuro de Walker sigue siendo una incógnita
El contrato de Walker en Turf Moor se extiende hasta el verano de 2027, lo que significa que aún le queda mucha energía para ayudar al club a superar los retos actuales. Ante las crecientes especulaciones sobre lo que podría suceder si el Burnley no logra evitar el descenso, Parker insiste en que «habría pensado» que el ex lateral del Tottenham se quedaría, incluso en caso de descenso.