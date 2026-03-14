VÍDEO: Ashley Cole consagra a Kyle Walker como uno de los mejores laterales de la historia de la Premier League, mientras que la leyenda del Chelsea afirma con humildad que Andy Robertson es mejor que él

Walker ha tomado la decisión de poner fin a su carrera con los Tres Leones, y se retira con 96 partidos internacionales a sus espaldas. Mientras el mundo del fútbol en general celebra su legado, el entrenador del Burnley, Scott Parker, se ha visto obligado a asimilar la noticia de que su defensa estrella abandona la selección nacional. Parker no tardó en destacar el impacto que Walker ha tenido en la escena internacional, señalando que su ausencia supondrá un cambio significativo para el país. «Su contribución a la Premier League sigue ahí», dijo Parker, según cita elBurnley Express. «Pero lo que ha aportado a Inglaterra también ha sido sencillamente extraordinario. El número de partidos internacionales que ha disputado, el nivel de calidad al que ha jugado, los torneos en los que ha participado… realmente ha sido un referente fundamental para nosotros como nación».

El entrenador de los Clarets cree que esta decisión, con suerte, resultará ser una bendición disfrazada para las esperanzas de permanencia del Burnley, ya que permite a Walker conservar sus energías durante las agotadoras concentraciones internacionales. Al hablar de la decisión del jugador de dar un paso atrás, Parker añadió: «Hemos sido testigos de su calidad durante muchos, muchos años, pero él ha decidido tomar esa decisión y lo hace con nuestro pleno apoyo. Sentía que era la decisión que quería tomar y, obviamente, esto le da algo de tiempo durante las concentraciones internacionales y esperamos que también nos ayude a nosotros en ese sentido».