VÍDEO: Antony, el fichaje fallido del Manchester United, marca un magnífico gol de chilena con el Real Betis en el derbi contra el Sevilla

Antony, que llegó a España tras una difícil etapa de tres años en Old Trafford, ha encontrado el entorno perfecto para prosperar bajo el sol de Sevilla. El gol en el derbi no fue solo un golpe de suerte, sino la culminación de un periodo de excelencia sostenida que le ha convertido en el líder técnico indiscutible de los verdiblancos. Su capacidad para producir jugadas espectaculares en los partidos más presionados le ha granjeado el cariño de la afición del Betis.

Sin embargo, no fue suficiente para llevar al Betis a la victoria el domingo. Álvaro Fidalgo dio a los locales una ventaja de 2-0 al descanso, pero el Sevilla remontó para asegurar un empate 2-2 en la segunda parte gracias a los goles de Alexis Sánchez (otro fracaso del United) e Isaac Romero. El cabezazo en plancha de Sánchez para meter al Sevilla de nuevo en el partido le convirtió en el jugador más veterano en marcar en un derbi de La Liga entre el Sevilla y el Betis en el siglo XXI, con 36 años y 72 días, superando el anterior récord de Joaquín Sánchez.