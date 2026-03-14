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VÍDEO: ¡Antoine Griezmann es Tommy Shelby! Por qué las estrellas del Atlético de Madrid se disfrazaron de «Peaky Blinders» antes del partido de La Liga contra el Getafe

Antoine Griezmann y sus compañeros del Atlético de Madrid han cambiado la equipación de entrenamiento por gorras planas en una impresionante colaboración con Netflix. Esta colaboración tiene como objetivo promocionar la próxima película «Peaky Blinders: The Immortal Man» y servirá de tema para su partido contra el Getafe.

  • Una noche espectacular en el Metropolitano

    El mundo del fútbol español y el crudo drama británico se dieron la mano cuando el Atlético de Madrid anunció una alianza estratégica con Netflix para promocionar la próxima película «Peaky Blinders: The Immortal Man». El Riyadh Air Metropolitano se transformó en un escenario cinematográfico antes del partido contra el Getafe, fusionando el «coraje y el corazón» de los colchoneros con la ambición despiadada de la familia Shelby.

    Esta singular iniciativa de marketing llevó a los canales oficiales del club a publicar un cortometraje viral en el que las estrellas del primer equipo se sumergían por completo en la estética de principios del siglo XX. La colaboración tiene como objetivo tender un puente entre el deporte mundial y el entretenimiento de alta gama, utilizando las capacidades técnicas del estadio para ofrecer a los aficionados locales una experiencia de partido sin igual.

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  • Una banda de Birmingham se hace con el control del Metropolitano

    Griezmann, Koke, José María Giménez, Alexander Sorloth y Ademola Lookman fueron los protagonistas de la campaña, cambiando el ritmo trepidante del campo por los emblemáticos paseos a cámara lenta de «Peaky Blinders».

    «El partido contra el Getafe será el punto álgido de nuestra colaboración con Netflix para el lanzamiento de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’», explicaba la web oficial del club. «Por un lado, nuestros aficionados podrán disfrutar de grandes sorpresas relacionadas con la familia Shelby en las horas previas al inicio del partido en la Fan Zone del Riyadh Air Metropolitano». 

    «Por otro lado, nuestro primer equipo llegará al estadio acompañado de vehículos de época y un numeroso grupo que representará a la banda de la familia Shelby. En el descanso, todos los aficionados del Atleti presentes disfrutarán de un espectáculo sorpresa en el campo, con una espectacular puesta en escena de luz y sonido, y mucho de Peaky Blinders».

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    El objetivo es quedar entre los tres primeros

    El equipo de Diego Simeone se enfrentará al Getafe este sábado en busca de una victoria que le garantice terminar entre los tres primeros de La Liga esta temporada. El Atlético ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación con 54 puntos en 27 partidos, a solo un punto del Villarreal, tercero, que ha disputado 28 encuentros.

    Los Rojiblancos centrarán entonces su atención en la escena europea, donde se enfrentarán al Tottenham en el partido de vuelta de los octavos de final; el partido de ida terminó con una contundente victoria por 5-2 para el Atlético.

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