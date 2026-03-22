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VÍDEO: Alisha Lehmann marca su primer gol con el Leicester contra el Aston Villa, pero la derrota deja a las «Zorras» en una situación muy complicada
Una derrota desgarradora para los Foxes
Los Foxes siguen a tres puntos del último puesto de la tabla, en duodécima posición con solo nueve puntos, mientras que los visitantes se sitúan cómodamente en octava posición con 20 puntos. Lehmann, que recientemente respondió a las críticas tras cambiar el Como por el Leicester, adelantó a las locales con un gol en el minuto 38. Sin embargo, el Villa remontó en la segunda parte para llevarse la victoria por 2-1, gracias al empate de Anna Patten en el minuto 47 y al gol de la victoria de Kirsty Hanson en el minuto 84.
Problemas en el ataque y las lesiones
La incapacidad del Leicester para mantener la presión ofensiva ha sido un problema determinante esta temporada. Solo han logrado marcar nueve goles en la liga, el registro más bajo de la división, y no han conseguido marcar más de un gol en ningún partido. El entrenador Rick Passmoor vio cómo sus planes tácticos se veían gravemente obstaculizados por las lesiones, lo que le dejó sin figuras clave como Denny Draper, Noemie Mouchon y Jutta Rantala. Esta falta de profundidad fue más que evidente, ya que el equipo solo realizó un disparo en toda la segunda parte y registró apenas cuatro toques dentro del área rival.
Passmoor se mantiene firme a pesar de la presión
A pesar de la creciente amenaza de descenso y de tener que lidiar con una plantilla mermada, Passmoor se niega a tirar la toalla. Se muestra convencido de que el ánimo dentro del equipo sigue siendo alto. «La voluntad está ahí, la unión está ahí, la cultura está ahí», insistió. «No nos vamos a rendir, no vamos a dar la espalda a esta lucha. Nuestro destino sigue estando en nuestras manos». La reciente llegada de Lehmann desde Italia tenía como objetivo aportar una potencia crucial a esta lucha por la permanencia, con la intención de acallar a los escépticos. Ahora, el equipo debe convertir urgentemente sus prometedores momentos en puntos reales.
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¿Qué le depara el futuro al Leicester City?
A falta de solo cinco partidos, el camino hacia la permanencia parece increíblemente difícil. Los Foxes necesitan desesperadamente recuperar la regularidad y la solidez defensiva. La semana que viene les espera un partido crucial en casa contra el Brighton, antes de afrontar dos complicados desplazamientos a Londres, para enfrentarse al City y al Everton. Además, aún les queda por disputar un exigente partido aplazado contra el Arsenal y deben recibir al Chelsea, uno de los aspirantes al título. Para evitar una eliminatoria de descenso de alto riesgo contra un equipo de la Championship, el equipo necesita dar un giro radical de inmediato. Un solo resultado positivo podría aportar la confianza y el impulso necesarios para superar este exigente calendario de final de temporada y asegurar la permanencia en la máxima categoría.
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