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VÍDEO: ¡Alisha Lehmann da una voltereta hacia atrás y se zambulle en una piscina tropical! La exestrella de la WSL disfruta de unas vacaciones soleadas en Jamaica con su novio de la Baller League, Montel McKenzie
Disfrutando del sol de Jamaica
Lehmann ha compartido en Instagram los momentos más destacados de sus vacaciones y ha publicado un espectacular vídeo en el que demuestra su destreza atlética. En las imágenes se ve a la exjugadora de la Juventus y del Como ejecutando a la perfección una voltereta hacia atrás desde una plataforma para caer en una impresionante piscina tropical en Jamaica. La acompañaba su novio, McKenzie, que también se zambulló en las aguas de un azul intenso. La pareja ha estado disfrutando de una escapada muy necesaria, y ha ido manteniendo al día a sus seguidores con sesiones de gimnasio y selfies en la playa. Para la delantera, esta escapada tranquila contrasta con la turbulenta temporada nacional que acaba de vivir, y le permite recuperarse antes de decidir su futuro.
Suerte dispar en el campo de fútbol
Mientras la delantera suiza busca consuelo tras una dura temporada, McKenzie celebra el título de la Baller League UK tras ganar 5-2. Mientras tanto, el Leicester City descendió de la Superliga Femenina tras perder 2-1 en penaltis contra el Charlton Athletic. Lehmann llegó a las «Foxes» procedente del Como italiano en enero de 2026, jugó solo nueve partidos, pero sorprendió al ganar el premio a la Jugadora de la Temporada elegido por los aficionados. Al recordar su vínculo, la campeona afirmó: «Naturalmente, te da ese empujón, como si tuvieras a un familiar o a un amigo viéndote».
Superar una temporada en casa increíblemente difícil
Los últimos meses han sido muy duros para la delantera, que ha sufrido obstáculos físicos y psicológicos tras su fichaje en invierno. Tras su llegada desde Italia al equipo de las Midlands, la jugadora de 27 años confesó a sus seguidores en redes el desgaste emocional que ha vivido. Al recordar ese periodo agotador, la superestrella digital declaró: «Este ha sido uno de los años más difíciles de mi carrera. He enfrentado muchos retos, contratiempos, lesiones y momentos duros dentro y fuera del campo. No siempre ha sido fácil, y he tenido que luchar para superar situaciones que nunca imaginé».
- Getty Images Sport
Prepararse para los retos de la próxima temporada
De cara al futuro, la estrella internacional debe decidir pronto si se queda en el Leicester para luchar por el ascenso desde la segunda división o si busca un nuevo traspaso. Mientras afronta esta encrucijada, se prepara a fondo. Con confianza, declaró: «Estoy deseando que llegue la próxima temporada. Estaré preparada, en mejor forma, más fuerte y más motivada que nunca. Esto es solo el principio».