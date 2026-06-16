Vídeo: Al-Owais salva a Arabia Saudí del huracán uruguayo en una noche histórica

Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, lideró a «Los Verdes» a un empate 1-1 ante Uruguay en la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026. El «Pulpo Verde» brilló durante los 90 minutos.

Con este empate, los cuatro equipos del Grupo 8 tienen un punto, tras el 1-1 entre España y Cabo Verde; Uruguay y Arabia Saudí lideran por diferencia de goles.

Los dos próximos encuentros se prevén intensos, pues cada partido es una final anticipada hacia la fase eliminatoria.

Abdulilah Al-Omari marcó el único gol de Arabia Saudí en el minuto 41, y Maximiliano Araujo igualó en el 80.