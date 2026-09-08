El Ittihad realizó un cambio al inicio de la segunda parte, con la entrada de Marwan Al Sahafi en lugar de Steven Bergwijn, antes de que el equipo continuara con su presión en busca del gol de la ventaja.

El Ittihad estuvo a punto de recuperar la ventaja en el minuto 62, pero el disparo de Dión Lopy se estrelló en el travesaño, mientras que Marwan Al Sahafi desperdició otra ocasión inmediatamente después.

En el minuto 65, el árbitro señaló un penalti a favor del Ittihad tras una mano de Jayson dentro del área, después de la revisión del VAR, y Youssef En-Nesyri transformó el lanzamiento con éxito en el minuto 68 para poner a su equipo por delante 2-1.

El Al Feiha intentó reaccionar en los últimos minutos, y Fashion Sakala lanzó un balón que atajó Mohammed Al Absi en el minuto 77, mientras que Hugo Mora desperdició otra ocasión con un disparo que se marchó por encima de la portería en el minuto 85.

Ambos equipos realizaron varios cambios en los últimos minutos, pero el resultado no varió, y el Ittihad mantuvo su ventaja hasta el pitido final.

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