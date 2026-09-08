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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Al-Nusairi la sentencia; el Al-Ittihad rompe la resistencia del Al-Fayha

Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
1ª División
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Arabia Saudí
Nigeria
Marruecos

El Ameed continúa con el impulso del clásico ante Al Nassr

El Al-Ittihad venció a su invitado, el Al-Feiha, por 2-1, en el marco de la sexta jornada de la Liga Profesional Saudí, este martes por la noche, para prolongar así su racha de victorias tras haber superado a su rival, el Al-Nassr, por el mismo resultado en la jornada anterior.

El Al-Ittihad elevó su cuenta a 14 puntos y se colocó en la tercera posición, a un solo punto tanto del líder Al-Hilal como de su escolta, el Al-Qadisiya, mientras que el Al-Feiha se quedó estancado en 5 puntos, en el undécimo puesto.

  • Inicio ofensivo

    El Al-Ittihad comenzó el partido con un planteamiento ofensivo, y George Ilenikhena estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 10, pero su remate fue atajado por Orlando Mosquera.

    El Al-Feiha respondió con un intento de Alfa Semedo en el minuto 11, antes de que Mohammed Al-Absi luciera ante un disparo de Hussein Belahrach en el minuto 35.

    En el minuto 43, George Ilenikhena adelantó al Al-Ittihad con un cabezazo desde corta distancia, tras rematar un balón que había rebotado en el travesaño.

    Pero el Al-Feiha logró el empate justo antes del final de la primera parte, después de que Jayson Remeseiro marcara en el cuarto minuto del tiempo añadido, aprovechando un centro de Ahmed Bamsaud.

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  • Nesyri la sentencia para el Al-Ittihad

    El Ittihad realizó un cambio al inicio de la segunda parte, con la entrada de Marwan Al Sahafi en lugar de Steven Bergwijn, antes de que el equipo continuara con su presión en busca del gol de la ventaja.

    El Ittihad estuvo a punto de recuperar la ventaja en el minuto 62, pero el disparo de Dión Lopy se estrelló en el travesaño, mientras que Marwan Al Sahafi desperdició otra ocasión inmediatamente después.

    En el minuto 65, el árbitro señaló un penalti a favor del Ittihad tras una mano de Jayson dentro del área, después de la revisión del VAR, y Youssef En-Nesyri transformó el lanzamiento con éxito en el minuto 68 para poner a su equipo por delante 2-1.

    El Al Feiha intentó reaccionar en los últimos minutos, y Fashion Sakala lanzó un balón que atajó Mohammed Al Absi en el minuto 77, mientras que Hugo Mora desperdició otra ocasión con un disparo que se marchó por encima de la portería en el minuto 85.

    Ambos equipos realizaron varios cambios en los últimos minutos, pero el resultado no varió, y el Ittihad mantuvo su ventaja hasta el pitido final.

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